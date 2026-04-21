Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків

Колишні бліндажі, фото МикВісті

Покинуті оборонні укріплення та занедбана багатоповерхівка в Миколаєві перетворилися на притулок для людей без постійного місця проживання.

З такою скаргою до редакції «МикВісті» звернулись місцеві мешканці. Мова про територію на площі Перемоги в Інгульському районі Миколаєва, де поруч знаходяться житлові забудови, а також дві школи.

За словами місцевих мешканців, територія перетворилась на осередок антисанітарії, там накопичується сміття та характерний сморід.

— Думка про безхатьків дійсно негативна, і не тільки в цій локації. Вони заполонили всі окопи по вулиці Космонавтів від площі та до 12 Повздовжньої. Антисанітарія, вони тягнуть туди всілякий непотріб зі сміттєвих баків. Там моторошно ходити у темний час, коли як нізвідки вилазить людина, як правило не зовсім в адекватному стані, — звернулась до редакції жителька Миколаєва.

Кореспондентка «МикВісті» побувала на місці. Окрім бліндажу на площі, безхатьки також проникають на територію покинутої недобудови, яка знаходиться поряд з супермаркетом. Вони фактично влаштували там собі житло. Мова про будинок, який знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 76/1.

Редакція звернулись за коментарем до голови адміністрації Інгульського району Ганни Ременнікової. На питання журналістки щодо того, чи вживаються адміністрацією якісь заходи, щоб вирішити проблему, посадовиця заявила, що не має відношення до цих бліндажів. При цьому, додала, що влада постійно «наводить там порядки», однак прибрати оборонні споруди не може без дозволу військових.

— Бліндажами ми займаємося постійно, ми постійно виселяємо звідти безхатьків, ми наводимо там порядки, але ж на зараз нам не дозволяють їх (бліндажі, — прим.) розібрати. Тому більше ніж ми робимо, ми не можемо зробити, — сказала Ганна Ременнікова.

Що стосується багатоповерхівки, то вона, за словами посадовиці, перебуває у приватній власності і все що могла зробити міська влада — забити входи до будівлі. Попри те, що двері та вікна будівлі неодноразово забивали, безхатьки щоразу знаходять спосіб потрапити всередину.

— Багатоповерхівка в приватній власності, і там складна ситуація з документами, поки немає вирішення цього питання. Тому що там частина належить заводу, частина приватній особі. І ми постійно цим займаємося, постійно піднімаємо ці документи. Але ж з власниками не можемо нічого зробити. Ми там забивали і двері, і закривали і все одно все знаходять і відкривають, — сказала Ганна Ременнікова.

Варто нагадати, що доля цієї багатоповерхівки вже неодноразово ставала предметом обговорень у міській раді. Зокрема, депутат Євген Прудник у 2023 році пропонував добудувати споруду, щоб забезпечити житлом військовослужбовців миколаївського гарнізону.