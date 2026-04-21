Двоє дітей потрапили до лікарні, через спалах інфекції у дитсадку Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів дошкільної освіти. До медиків уже звернулися батьки трьох дітей, двох із них госпіталізували.

Як зазначили в поліції, повідомлення про випадки інфекції надійшло 20 квітня від Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За попередніми даними, двох дітей госпіталізували до лікарні, ще одна дитина проходить лікування амбулаторно. Медики надають необхідну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять санітарно-епідеміологічне розслідування. Зокрема, перевіряють якість харчування, умови зберігання продуктів, санітарний стан приміщень та дотримання персоналом закладу необхідних норм.

Раніше повідомлялось, що до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція.