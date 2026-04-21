 У Миколаєві в дитсадку спалах кишкової інфекції: поліція відкрила провадження

Двоє дітей потрапили до лікарні через спалах інфекції у дитсадку Миколаєва

У Миколаєві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному із закладів дошкільної освіти. До медиків уже звернулися батьки трьох дітей, двох із них госпіталізували.

Як зазначили в поліції, повідомлення про випадки інфекції надійшло 20 квітня від Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За попередніми даними, двох дітей госпіталізували до лікарні, ще одна дитина проходить лікування амбулаторно. Медики надають необхідну допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять санітарно-епідеміологічне розслідування. Зокрема, перевіряють якість харчування, умови зберігання продуктів, санітарний стан приміщень та дотримання персоналом закладу необхідних норм.

Раніше повідомлялось, що до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

Happy Land за своєю ініціативою закрив заклад до 22 березня. Там була проведена дезінфекція.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві пластуни запрошують на День першої присяги
Миколаївські параплавці здобули 9 медалей на Всеукраїнській спартакіаді
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків
Читайте також:
новини
У Коблевому виділили ₴3,3 млн на ремонт доріг

Альона Коханчук
новини
Наглядова рада та новий директор водоканалу заявили про критичний стан КП через попередніх керівників

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

Аліна Квітко
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
Останні новини про: Миколаїв

Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків
Миколаївські параплавці здобули 9 медалей на Всеукраїнській спартакіаді
У Миколаєві пластуни запрошують на День першої присяги

У Миколаєві спиляли 88-річну вербу біля ресторану на Набережній

Про олімпійську чемпіонку з Миколаєва Ольгу Харлан знімуть спортивну драму

2 години тому

Менінгококова інфекція на Миколаївщині: медики повідомили про перші випадки

Головне сьогодні