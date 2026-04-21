Менінгококова інфекція на Миколаївщині: медики повідомили про перші випадки
- Світлана Іванченко
6:30, 21 квітня, 2026
На Миколаївщині зареєстрували перші випадки менінгококової інфекції серед дітей і дорослих.
У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб не повідомили скільки пацієнтів та їхній стан.
Медики наголошують: хвороба розвивається стрімко та може становити серйозну загрозу життю, тому важливо вчасно розпізнати симптоми й негайно звернутися по допомогу.
Що відомо
Менінгококова інфекція — це небезпечне бактеріальне захворювання, збудником якого є Neisseria meningitidis. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом — під час кашлю, чхання, розмови або поцілунків.
Основні симптоми
До ранніх проявів хвороби належать:
- підвищення температури тіла до 39–40°С;
- сильний наростаючий головний біль;
- нудота та блювання без полегшення;
- світлобоязнь;
- скутість м’язів потилиці;
- характерний зірчастий висип на шкірі.
Особливо небезпечним симптомом є геморагічний висип — темно-пурпурові плями, які не зникають при натисканні.
Наскільки небезпечна інфекція
За даними медиків, щороку у світі реєструють від 300 до 500 тисяч випадків менінгококової інфекції. Захворювання може призвести до тяжких ускладнень або смерті вже протягом доби, адже розвивається дуже швидко — інколи за кілька годин. Найвищий ризик летальності (10–15%) спостерігається серед дітей віком до одного року.
Що робити при підозрі на захворювання
У разі появи раптової високої температури разом із висипом, сильним головним болем або порушенням свідомості, особливо у дітей, необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря або викликати швидку допомогу.
Профілактика
Медики рекомендують:
- уникати місць великого скупчення людей у період сезонного підйому захворюваності;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- розглянути вакцинацію дітей і дорослих за рекомендацією лікаря.
Найефективнішим способом захисту від менінгококової інфекції залишається вакцинація. Вакцини доступні в аптечній мережі, а щеплення можна зробити після консультації з лікарем.
Нагадаємо, що у Миколаєві змінили підхід до ревакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтепер другу дозу препарату рекомендують вводити у 4 роки, щоб сформувати імунітет дитини ще до початку навчання у школі.
