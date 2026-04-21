 На Миколаївщині зафіксували випадки менінгококової інфекції: медики закликають бути пильними

Менінгококова інфекція на Миколаївщині: медики повідомили про перші випадки

Хвора дитина. Ілюстративне фото: діти.in.uaХвора дитина. Ілюстративне фото: діти.in.ua

На Миколаївщині зареєстрували перші випадки менінгококової інфекції серед дітей і дорослих.

У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб не повідомили скільки пацієнтів та їхній стан.

Медики наголошують: хвороба розвивається стрімко та може становити серйозну загрозу життю, тому важливо вчасно розпізнати симптоми й негайно звернутися по допомогу.

Реклама

Що відомо

Менінгококова інфекція — це небезпечне бактеріальне захворювання, збудником якого є Neisseria meningitidis. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом — під час кашлю, чхання, розмови або поцілунків.

Основні симптоми

До ранніх проявів хвороби належать:

  • підвищення температури тіла до 39–40°С;
  • сильний наростаючий головний біль;
  • нудота та блювання без полегшення;
  • світлобоязнь;
  • скутість м’язів потилиці;
  • характерний зірчастий висип на шкірі.

Особливо небезпечним симптомом є геморагічний висип — темно-пурпурові плями, які не зникають при натисканні.

Наскільки небезпечна інфекція

За даними медиків, щороку у світі реєструють від 300 до 500 тисяч випадків менінгококової інфекції. Захворювання може призвести до тяжких ускладнень або смерті вже протягом доби, адже розвивається дуже швидко — інколи за кілька годин. Найвищий ризик летальності (10–15%) спостерігається серед дітей віком до одного року.

Що робити при підозрі на захворювання

У разі появи раптової високої температури разом із висипом, сильним головним болем або порушенням свідомості, особливо у дітей, необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря або викликати швидку допомогу.

Профілактика

Медики рекомендують:

  • уникати місць великого скупчення людей у період сезонного підйому захворюваності;
  • дотримуватися правил особистої гігієни;
  • розглянути вакцинацію дітей і дорослих за рекомендацією лікаря.

Найефективнішим способом захисту від менінгококової інфекції залишається вакцинація. Вакцини доступні в аптечній мережі, а щеплення можна зробити після консультації з лікарем.

Нагадаємо, що у Миколаєві змінили підхід до ревакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтепер другу дозу препарату рекомендують вводити у 4 роки, щоб сформувати імунітет дитини ще до початку навчання у школі.

Останні новини про: Миколаївщина

У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині
Аграрії Миколаївщини сплатили майже ₴270 млн за землю
Старт в кар'єрі: молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму
Реклама
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
Останні новини про: Миколаївщина

Старт в кар'єрі: молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму
Аграрії Миколаївщини сплатили майже ₴270 млн за землю
У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині

«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

14 годин тому

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Головне сьогодні