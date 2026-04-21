Менінгококова інфекція на Миколаївщині: медики повідомили про перші випадки

На Миколаївщині зареєстрували перші випадки менінгококової інфекції серед дітей і дорослих.

У Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб не повідомили скільки пацієнтів та їхній стан.

Медики наголошують: хвороба розвивається стрімко та може становити серйозну загрозу життю, тому важливо вчасно розпізнати симптоми й негайно звернутися по допомогу.

Що відомо

Менінгококова інфекція — це небезпечне бактеріальне захворювання, збудником якого є Neisseria meningitidis. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом — під час кашлю, чхання, розмови або поцілунків.

Основні симптоми

До ранніх проявів хвороби належать:

підвищення температури тіла до 39–40°С;

сильний наростаючий головний біль;

нудота та блювання без полегшення;

світлобоязнь;

скутість м’язів потилиці;

характерний зірчастий висип на шкірі.

Особливо небезпечним симптомом є геморагічний висип — темно-пурпурові плями, які не зникають при натисканні.

Наскільки небезпечна інфекція

За даними медиків, щороку у світі реєструють від 300 до 500 тисяч випадків менінгококової інфекції. Захворювання може призвести до тяжких ускладнень або смерті вже протягом доби, адже розвивається дуже швидко — інколи за кілька годин. Найвищий ризик летальності (10–15%) спостерігається серед дітей віком до одного року.

Що робити при підозрі на захворювання

У разі появи раптової високої температури разом із висипом, сильним головним болем або порушенням свідомості, особливо у дітей, необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря або викликати швидку допомогу.

Профілактика

Медики рекомендують:

уникати місць великого скупчення людей у період сезонного підйому захворюваності;

дотримуватися правил особистої гігієни;

розглянути вакцинацію дітей і дорослих за рекомендацією лікаря.

Найефективнішим способом захисту від менінгококової інфекції залишається вакцинація. Вакцини доступні в аптечній мережі, а щеплення можна зробити після консультації з лікарем.

Нагадаємо, що у Миколаєві змінили підхід до ревакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтепер другу дозу препарату рекомендують вводити у 4 роки, щоб сформувати імунітет дитини ще до початку навчання у школі.