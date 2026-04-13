 В амбулаторіях Миколаєва є достатньо вакцин проти кору та краснухи: Шамрай закликала щепити дітей у 4 роки

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 8.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 8.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком

В амбулаторіях Миколаєва є достатньо вакцин проти кору та краснухи.

У Миколаєві змінили підхід до ревакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтепер другу дозу препарату рекомендують вводити у 4 роки, щоб сформувати імунітет дитини ще до початку навчання у школі.

Про це під час брифінгу розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай.

За словами посадовиці, раніше другу дозу вакцини дітям робили у шість років, проте згідно з новим календарем профілактичних щеплень терміни змістилися.

— Зміни пов'язані з тим, що з 1 січня вступив в дію новий календар профілактичних щеплень, затверджений в Україні. Друга доза проводиться нашим маленьким пацієнтам у чотири роки. Це створює індивідуальний захист дитини і колективний імунітет ще до того, як вона йде до школи та відвідує перший клас, — пояснила Ірина Шамрай.

Наразі у місті триває вакцинація дітей віком 4, 5 та 6 років, які з певних причин ще не отримали другу дозу КПК. Очільниця управління запевнила, що дефіциту препаратів у місті немає — медикаменти доступні в усіх районах Миколаєва.

— Вакцина є в наявності всюди. Це безкоштовна послуга, яку гарантує держава. Зверніться до свого сімейного лікаря, щоб уберегти дітей від спалахів захворювань.

Вакцинація КПК є обов’язковою згідно з національним календарем і дозволяє уникнути важких ускладнень від вірусних захворювань.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

У Південноукраїнську третій рік не можуть підключити котельню від донора
Миколаївці отримали препаратів на ₴90 млн за програмою «Доступні ліки»
У Миколаєві планують завершити об’єднання чотирьох лікарень за два місяці

У Первомайську затягнулося будівництво насосної станції: прокуратура вимагає розірвання договору

3 години тому

На Великдень у Миколаєві випала понад половина місячної норми дощів

Головне сьогодні