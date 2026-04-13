«Не чекайте школи»: У Миколаєві закликають вакцинувати дітей проти кору за новим графіком
- Аліна Квітко
13:40, 13 квітня, 2026
У Миколаєві змінили підхід до ревакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Відтепер другу дозу препарату рекомендують вводити у 4 роки, щоб сформувати імунітет дитини ще до початку навчання у школі.
Про це під час брифінгу розповіла керівниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай.
За словами посадовиці, раніше другу дозу вакцини дітям робили у шість років, проте згідно з новим календарем профілактичних щеплень терміни змістилися.
— Зміни пов'язані з тим, що з 1 січня вступив в дію новий календар профілактичних щеплень, затверджений в Україні. Друга доза проводиться нашим маленьким пацієнтам у чотири роки. Це створює індивідуальний захист дитини і колективний імунітет ще до того, як вона йде до школи та відвідує перший клас, — пояснила Ірина Шамрай.
Наразі у місті триває вакцинація дітей віком 4, 5 та 6 років, які з певних причин ще не отримали другу дозу КПК. Очільниця управління запевнила, що дефіциту препаратів у місті немає — медикаменти доступні в усіх районах Миколаєва.
— Вакцина є в наявності всюди. Це безкоштовна послуга, яку гарантує держава. Зверніться до свого сімейного лікаря, щоб уберегти дітей від спалахів захворювань.
Вакцинація КПК є обов’язковою згідно з національним календарем і дозволяє уникнути важких ускладнень від вірусних захворювань.
Нагадаємо, що за минулий рік на Миколаївщині зробили 155 989 щеплень. А з цього року є нововведення — обов'язкова вакцинація від вірусу папіломи людини для дівчат.
Останні новини про: Медицина
