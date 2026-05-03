Росіяни вночі вдарили по енергетиці Миколаївщини: є відключення світла

Зруйнована електроопора після російських обстрілів Миколаєва 30 квітня. Фото: «Миколаївобленерго»

Учора та сьогодні вночі російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками та FPV-дронами, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок 3 травня відомо, що під час атаки безпілотників «Shahed» знову постраждала енергетична інфраструктура. У частині населених пунктів області зафіксували відключення електроенергії, тривають відновлювальні роботи.

У Чорноморській громаді внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. У Миколаєві пошкоджено нежитлову будівлю та тролейбус.

У Миколаївському районі протягом доби росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Нагалаємо, що російські війська 1 травня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе типу «Shahed». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.