У Херсоні ворожий БпЛА влучив у маршрутку: двоє вбитих, семеро в лікарні
Аліна Квітко
11:09, 02 травня, 2026
У четвер зранку, 2 травня, російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.
Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, атака відбулася близько 07:00. На місці загинули двоє цивільних — жінка та працівник комунальної служби. Ще семеро пасажирів (шестеро чоловіків та одна жінка) госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед поранених також четверо комунальників.
Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).
