 У Херсоні ворожий БпЛА влучив у маршрутку: двоє вбитих, семеро в лікарні

  • субота

    2 травня, 2026

  • 11°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 11° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Атакована маршрутка у Херсоні. Фото: Олександр ПрокудінАтакована маршрутка у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін

У четвер зранку, 2 травня, російські військові атакували безпілотником маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, атака відбулася близько 07:00. На місці загинули двоє цивільних — жінка та працівник комунальної служби. Ще семеро пасажирів (шестеро чоловіків та одна жінка) госпіталізовані з вибуховими травмами. Серед поранених також четверо комунальників.

Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК України).

Нагадаємо, що у Херсоні ворожий FPV-дрон поцілив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Читайте також:
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
новини
Як виглядає дитсадок, який ліквідувала міськрада через занедбаність та відсутність укриття? Показуємо

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич доповів, що комунальники допомагали долати пиління шламу на МГЗ

Аліна Квітко
новини
Ритуальна служба у Миколаєві просить перенести паркан на Мішковському кладовищі: немає місць у почесному секторі

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

