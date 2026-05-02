Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Обвалений місток у Єланецькій громаді. Фото: Ольга Писаренко

У Єланецькій громаді вже багато років є проблема з дорогами. На сьогодні однією з проблем є стан містка за Єланцем, через який їздить велика кількість транспорту, зокрема і шкільний автобус, і «швидкі». Але місток на бруківці частково обсипався.

Про це повідомила Ольга Писаренко у групі «Єланецька громада» у Facebook.

Жителька району звернула увагу на стан містка і що до його руйнування не далеко, але керівництво громади не реагує.

Реклама

«Вже другий тиждень по цій дорозі щодня приїжджає до сотні легковиків, бусів, фур, тракторів на Єланець чи в зворотньому напрямку і всім байдуже, але ж до біди один крок. Невже керівництво ОТГ, фермери, чиї трактора щодня їздять на поля не знають і не бачить, чи можливо не хочуть бачити стан цієї дороги, по якій вся громада їздить на Вознесенськ?», — повідомила жителька.

У коментарях Іван Гервасьєв написав, що його попередні звернення про міст проігнорували.

«Я вже писав про цю проблему, але нажаль ніхто не відреагував. Мені здається, час йти до адмінбудівлі керівництва Єланецької громади, може хоч тоді зрозуміють, що цей переїзд (міст) може коштувати комусь життя або каліцтва», — написав житель.

Міст у Єланецькій громаді частково зруйнований. Фото: Ольга Писаренко

Зазначимо, що місцеві дороги жителі вже багато років називають напрямками, оскільки вони вкриті ямами. У коментарі «МикВісті» Ольга Писаренко повідомила, що за напрямком Єланець-Вознесенськ місцевий фермер Ігор Гавенко щороку вирівнює дорогу від Великосербулівського старостату до містка. А місток розташований приблизно у кілометрі від Єланця.

— Усі жителі сіл їздять цією дорогою. Також шкільний автобус возить дітей в єланецьку школу, швидка допомога, не тільки в села старостату, а і з Єланця у Вознесенськ, курсують. І доставка товарів та продукти харчування, поштові авто і фури зі збіжжям та сільськогосподарська техніка, — пояснила жителька.

Вона також додала, що рівень ґрунтових вод був нижче та поруч з містком прокатали об'їзд. Але ситуація погіршилася, тому що у цьому році піднявся рівень ґрунтових вод і переїзд балки можливий тільки через місток.

— Кожен водій ризикує потрапити у халепу. Всерівно їдуть. По трасі замість 10-15 хвилин доводиться їхати 40-50, ще й немає ніякої гарантії, що колеса не відпадуть. А уявіть, як швидкою допомогою хворих терміново доставляти в районну лікарню у Вознесенськ, бо ж у єланецький лікарні стаціонарного відділення не має, — зазначила Ольга Писаренко.

Також Людмила Наконечна-Фуртатова запропонувала написати звернення до селищної ради та зібрати підписи щодо ремонту моста.

Звернення жителів щодо мосту. Скриншот з групи Єланецька громада

Згодом у коментарях жителі показали, що біля мосту поставили табличку про заборону проїзду.

Біля мосту поставили табличку про заборону проїзду. Фото: Тетяна Лазорчик

«МикВісті» звернулися до голови Єланецької селищної ради Любові Баденко з приводу стану моста. Проте коментар не отримали ані у неї, ані у інших представників селищної ради. Тому направили запит.

