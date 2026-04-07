Змушені справляти потребу біля могил: жителі Великої Коренихи просять зробити вбиральню на кладовищі
- Новини Миколаєва
- Юлія Лук’яненко
15:44, 07 квітня, 2026
На кладовищі у Великій Коренисі у Миколаєві немає вбиральні. Жителі просять владнати це, щоб люди не справляли потребу на цвинтарі.
Про це написала у групі Contact Center при Миколаївській міській раді Валентина Костирьова.
Жителі зазначили, що Корениха поділяється на дві частини, в кожній з яких є кладовище. Але на обидвох немає вбиральні.
«Це створює значні незручності для людей, які приходять прибирати могили та вшанувати пам’ять своїх рідних. Люди змушені справляти природні потреби просто на території кладовища, що є неповагою до померлих та порушує елементарні санітарні норми», — написала Валентина Костирьова.
Жителі просять встановити туалети на обох кладовищах у Коренисі. У коментарях багато жителів мікрорайону підтримали звернення до КП «Миколаївська ритуальна служба». Вони зазначили, що на кладовище приїжджають жителі з різних районів, але елементарно немає де справити потребу.
«На це кладовище приїжджають люди навіть з міста, бо там поховані їхні родичи, з Центрального ринку до кінцевої в Коренисі — пів години потім по кладовищу, поки обійдуть могили і назад. Це дві години не менше! Є люди похилого віку, які вже не витримують, як молоді, тому туалети потрібні дуже», — зазначила Катерина Демко.
Звернення зареєстрували під номером 65615.
Нагадаємо, жителі Великої Коренихи звернулися до міського голови Миколаєва з приводу муніципального транспорту та збереження пільг на вивезення сміття. Вони скаржаться на проблеми з транспортом, зокрема відсутність безкоштовного проїзду для пільговиків, а також наголошують, що міське сміттєзвалище поруч впливає на здоров'я людей.
Також нагадаємо, що у Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями, щоб після відвідин могил не залишалися купи зеленого сміття.
