 Негода у Миколаєві 26 квітня: через сильний вітер впало понад 160 дерев

У Миколаєві через сильний вітер впало понад 160 дерев

Вітер валить дерева і рве дроти: частина Миколаївщини знеструмлена, 26 квітня. Фото: МикВістіУ Миколаєві через сильний вітер попадали дерева та гілки. 26 квітня. Фото: МикВісті

У неділю, 26 квітня, у Миколаєві сильний вітер повалив понад 160 дерев.

Про це повідомив фахівець з технічних питань КП «Миколаївські парки» Юрій Нефьодов, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що загалом до комунального підприємства через негоду надійшло понад 120 звернень про падіння дерев за різними адресами.

Реклама

— По кількості в нас 124 адреси, де було 160 дерев. Уже 97 адрес ліквідовано, ще 27 — у роботі. До кінця цього тижня плануємо завершити, — зазначив Юрій Нефьодов.

У підприємстві додали, що інформацію про пошкоджене майно не збирали.

Негода на Миколаївщині 26 квітня

Через штормовий вітер 26 квітня на Миколаївщині падали дерева, були обриви електромереж. Крім того, тисячі людей залишилися без світла.

Протягом другої половини рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Миколаївській області.

Через складні погодні умови в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Червоний шлам — це відходи, які залишаються після переробки бокситів у глинозем. Це рудий пил, який у суху погоду легко розлітається.

Вже ввечері у Миколаївській обласній військовій адміністрації запевнили, що ситуацію на шламових полях «Миколаївського глиноземного заводу» вдалося локалізувати.

Однак у понеділок, 27 квітня, на місці шламових полів працюватимуть підрозділи ДСНС України та комунальні служби, щоб контролювати ситуацію.

Також стало відомо, що вітер пошкодив ділянку тепломережі у мікрорайоні Ліски. Відновлювальні роботи планують завершити найближчими днями.

Реклама
