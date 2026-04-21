Миколаїв накрила негода: через сильний вітер і дощ валяться дерева
- Світлана Іванченко
14:49, 21 квітня, 2026
Через опади та поривчастий вітер у Миколаєві падають дерева у різних районах міста. Наразі комунальники ліквідують наслідків негоди.
Як повідомили в КП «Миколаївські парки», сильний дощ і пориви вітру призвели до перезволоження ґрунту, через що слабшає коренева система дерев. Додаткове навантаження на стовбури та гілки спричиняє їх пошкодження і падіння — інколи навіть у здорових насаджень.
Комунальні служби розпилюють повалені дерева, прибирають території та вивозять уламки. У компанії запевняють, що роботи в місті тривають у посиленому режимі.
В той же час, містян закликають бути обережними під час негоди:
- не перебувати під деревами при сильному вітрі;
- не залишати авто біля зелених насаджень;
- обходити місця ліквідації наслідків;
- стежити за прогнозом погоди та пересуватися містом уважно.
Раніше на Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
Останні новини про: Миколаїв
