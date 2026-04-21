Миколаїв накрила негода: через сильний вітер і дощ валяться дерева

Через вітер і дощ у Миколаєва падають дерева. Фото: Миколаївські парки

Через опади та поривчастий вітер у Миколаєві падають дерева у різних районах міста. Наразі комунальники ліквідують наслідків негоди.

Як повідомили в КП «Миколаївські парки», сильний дощ і пориви вітру призвели до перезволоження ґрунту, через що слабшає коренева система дерев. Додаткове навантаження на стовбури та гілки спричиняє їх пошкодження і падіння — інколи навіть у здорових насаджень.

Комунальні служби розпилюють повалені дерева, прибирають території та вивозять уламки. У компанії запевняють, що роботи в місті тривають у посиленому режимі.

В той же час, містян закликають бути обережними під час негоди:

не перебувати під деревами при сильному вітрі;

не залишати авто біля зелених насаджень;

обходити місця ліквідації наслідків;

стежити за прогнозом погоди та пересуватися містом уважно.

Раніше на Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.