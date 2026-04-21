«Завдання патрульної поліції», — у мерії Миколаєва кажуть, що проблему заторів через McDrive мають вирішувати правоохоронці

Затор по вулиці Маріупольській через черергу на McDrive. Фото: МикВісті/Кірілл Витвицький

Миколаївці скаржаться на великі черги на McDrive, які ускладнюють рух транспорту в місті. Попри те, що заклад відкрився майже місяць тому, черги не зменшуються.

Про це пишуть «МикВісті».

Містяни публікують у соціальних мережах відео та фото черг на McDrive, через які легкові автомобілі, автобуси та тролейбуси не можуть вільно проїхати Центральним проспектом. Крім того, ускладнений виїзд із паркувальної кишені біля «Арки», а деякі водії ставлять автомобілі безпосередньо на пішохідному переході на перетині проспекту з Маріупольською

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олег Кукса у коментарі «МикВісті» заявив, що водії, які паркуються на пішохідному переході або стоять у черзі на проспекті Центральному, порушують правила дорожнього руху, тому контроль за цією ділянкою має здійснювати патрульна поліція.

— Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» та Закону України «Про дорожній рух», на поліцію покладено обов’язки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку. Усі транспортні засоби, які там перебувають, стоять із порушенням правил дорожнього руху. Поліція має керуватися правилами та притягати до відповідальності: зокрема, за порушення вимоги щодо 10 метрів від перехрестя та пішохідного переходу, виїзд на смугу зустрічного руху, що ускладнює виїзд транспорту із заїзного кармана та створює загрозу безпеці дорожнього руху, — пояснив посадовець.

Коментуючи варіант можливого внесення змін до правил руху автомобілів на цій ділянці, посадовець висловив позицію, що обмежувати рух інших учасників дорожнього руху через порушення з боку окремих водіїв недоцільно.

— Чому через те, що окремі водії порушують правила, а поліція не реагує, потрібно обмежувати рух інших? Якщо мені потрібно з проспекту Центрального заїхати, чому я маю бути обмежений у русі через ці обставини? Керівник патрульної поліції має щодня виділяти туди наряд, адже на цій ділянці є проблема. Там постійно велике скупчення людей. Потрібно забезпечити щоденний піший патруль. Замість того, щоб стояти у кущах біля Народного саду чи в інших місцях, вони мають працювати саме тут, — підсумував Олег Кукса.

Як розповів речник патрульної поліції Віталій Душко у коментарі «МикВісті», наряди поліції виїжджають на цю ділянку та скеровують рух у бік вулиці Шевченка, коли у них є можливість або надходять виклики.

— Екіпажі, коли вільні від викликів, проїжджають цією ділянкою та стежать за ситуацією. За потреби вони коригують рух, оскільки деякі водії намагаються заїхати з боку проспекту Центрального через зустрічну смугу. Це створює проблеми як для запаркованих автомобілів, так і для водіїв, які рухаються у бік проспекту Центрального. Тому їх розвертають, щоб черга формувалася з боку вулиці Шевченка, — пояснив він.

Він додав, що патрульні не можуть постійно перебувати на цій ділянці через нестачу поліцейських.

— Коли наші працівники під’їжджають і пояснюють водіям, вони зазвичай без заперечень змінюють напрямок руху. Однак ми не можемо постійно там перебувати. Скарги на лінію 102 надходять, і після цього туди направляють наряд, але екіпажів небагато, а викликів — значно більше. У п’ятницю там зазвичай більше автомобілів, у будні дні — менше, — зазначив Віталій Душко.

