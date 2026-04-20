 На Миколаївщині 22-23 квітня очікуються заморозки вночі та вранці

Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

На Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в ці дні очікуються заморозки від 0°С до -3°С.

На завтра, 21 квітня, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройдуть дощі, місцями значні, вдень — подекуди невеликий дощ. Вітер північний, швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1°С до +6°С. Водночас у нічні та ранкові години на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0°С до –2°С. Удень повітря прогріється до +11°С до +13°С.

У Миколаєві синоптики прогнозують вночі від +4°С до +6°С, вдень — +11°С до +13°С.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина втратила понад 70% туристичного збору: як війна змінила туризм на півдні
Торгівля та ремонт авто: який бізнес найчастіше відкривають на Миколаївщині
У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині
Реклама
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
