Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині
- Світлана Іванченко
17:03, 20 квітня, 2026
На Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.
За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в ці дні очікуються заморозки від 0°С до -3°С.
На завтра, 21 квітня, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройдуть дощі, місцями значні, вдень — подекуди невеликий дощ. Вітер північний, швидкістю 15–20 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +1°С до +6°С. Водночас у нічні та ранкові години на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0°С до –2°С. Удень повітря прогріється до +11°С до +13°С.
У Миколаєві синоптики прогнозують вночі від +4°С до +6°С, вдень — +11°С до +13°С.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що квітень в Миколаївській області буде помірно теплим та без сильних опадів.
