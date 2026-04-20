Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині

На Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, в ці дні очікуються заморозки від 0°С до -3°С.

На завтра, 21 квітня, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі пройдуть дощі, місцями значні, вдень — подекуди невеликий дощ. Вітер північний, швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +1°С до +6°С. Водночас у нічні та ранкові години на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0°С до –2°С. Удень повітря прогріється до +11°С до +13°С.

У Миколаєві синоптики прогнозують вночі від +4°С до +6°С, вдень — +11°С до +13°С.