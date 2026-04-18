 Миколаївщина увійшла до топ-5 областей із найдешевшою вищою освітою в Україні

Освіта дорожчає, але Миколаївщина серед найдоступніших: скільки коштує навчання у вишах

Попри стрімке зростання вартості вищої освіти в Україні, Миколаївська область залишається серед регіонів із відносно доступними цінами на навчання. Водночас різниця між спеціальностями та університетами тут сягає десятків тисяч гривень.

Про це свідчать дані Education.ua, пишуть «МикВісті».

Вартість навчання у вузах по регіонах України. Інфографіка: Education

Слід зазначити, що середня вартість навчання у вузах регіону становить понад 22,6 тисячі гривень на рік. Найдорожчою спеціальністю в області є медицина — середня ціна навчання сягає 49 тисяч гривень на рік. Найдоступнішим напрямом залишається машинобудування, де контракт коштує понад 15 тисяч гривень.

Помітна різниця існує й між самими навчальними закладами. Найвища середня вартість в Академія морських наук та інновацій — понад 33,5 тисячі гривень на рік. Найдешевше навчання пропонує Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, де рік коштує понад 19 тисяч гривень.

Загалом в Україні контрактна освіта за останні чотири роки подорожчала приблизно на 60%. Якщо у 2022 році середня вартість навчання становила трохи більше 19 тисяч гривень, то вже у 2025 році вона перевищила 30,7 тисячі гривень.

Зростання вартості навчання. Інфографіка: Education

Найвищі ціни нині фіксують не лише у столиці, а й у західних регіонах країни. Експерти пояснюють це зростанням попиту на навчання у відносно безпечніших областях під час війни. До регіонів із найдорожчою освітою входять Чернівецька, Львівська, Київська, Івано-Франківська та Закарпатська області, де середня вартість навчання перевищує 34–37 тисяч гривень.

Водночас Миколаївщина входить до п’ятірки областей із найнижчою вартістю вищої освіти разом із Херсонською, Запорізькою, Полтавською та Сумською областями.

Найдорожчі й надешевші заклади. Інфографіка: Education

На рівні всієї країни найдорожчими традиційно залишаються стоматологія, медицина, міжнародні відносини, право, ІТ та мистецькі спеціальності — попри високу ціну, вони стабільно користуються попитом серед абітурієнтів. Натомість дешевшими є напрями, які держава вважає стратегічно важливими для економіки та післявоєнної відбудови — аграрні спеціальності, машинобудування, транспорт і енергетика.

Серед університетів України рекордні ціни у 2025 році зафіксували в American University Kyiv, Український католицький університет та Зігмунд Фройд Університет. Водночас найдоступніше навчання традиційно пропонують педагогічні та духовні заклади, де вартість стартує приблизно від 11–15 тисяч гривень на рік.

Найдорожчі й найдешевші спеціальності. Інфографіка: Education

Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів виділив 30,6 мільйона гривень для закладів вищої освіти Миколаївської області. Кошти підуть на підтримку роботи університетів, які продовжують навчальний процес попри постійні повітряні тривоги та обстріли.

