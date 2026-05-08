 У Лісках ремонтують пошкоджену теплотрасу: роботи обіцяють завершити до кінця травня

Комунальники відзвітували, що пошкоджену теплотрасу в Лісках відновлять до кінця місяця

У Лісках ремонтують пошкоджену теплотрасу. Фото: Миколаївоблтеплоенерго

У мікрорайоні Ліски в Миколаєві комунальники ремонтують тепломережу, яку пошкодив сильний вітер. Відновлення обіцяють завершити до кінця травня.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Після сильного вітру 26 квітня були пошкоджені приблизно 400 метрів надземної тепломережі. Через падіння металевих опор частина труб впали.

Зараз на місці працюють ремонтні бригади. Вони вже прибрали пошкоджені конструкції та встановлюють нові труби.

«Фахівці демонтували пошкоджені елементи та встановлюють нові труби замість зруйнованих ділянок мережі. Оскільки опалювальний сезон завершено, ситуація не впливає на теплопостачання споживачів. Роботи планується завершити до кінця травня», — йдеться у повідомленні.

Негода на Миколаївщині 26 квітня

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, через штормовий вітер на Миколаївщині падали дерева, були обриви електромереж. Крім того, тисячі людей залишилися без світла.

Протягом другої половини рятувальники 11 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди у Миколаївській області.

Через складні погодні умови в Україні загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у 13 областях.

Крім того, під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу». Червоний шлам — це відходи, які залишаються після переробки бокситів у глинозем. Це рудий пил, який у суху погоду легко розлітається.

Вже ввечері у Миколаївській обласній військовій адміністрації запевнили, що ситуацію на шламових полях «Миколаївського глиноземного заводу» вдалося локалізувати.

Однак у понеділок, 27 квітня, на місці шламових полів працюватимуть підрозділи ДСНС України та комунальні служби, щоб контролювати ситуацію.

