 На Миколаївщині лікаря ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря

Лікаря ВЛК на Миколаївщині затримали за підозрою у хабарі

На Миколаївщині лікаря ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаївській області правоохоронці затримали 31-річного лікаря, якого підозрюють у вимаганні грошей від пораненого військовослужбовця за проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомили у Миколаївській окружній прокуратурі.

За даними слідства, лікар-ортопед, який є членом ВЛК при Березанській центральній районній лікарні, вимагав у військового 13 тисяч гривень. За ці гроші він обіцяв допомогти з проходженням комісії та подальшим визнанням непридатним до служби зі зняттям з військового обліку.

Як зазначили у Національній поліції України, лікар заявив військовому, що отриманих поранень недостатньо для такого рішення без «додаткової допомоги».

Підозрюваного затримали після передачі коштів. Під час обшуку у його кабінеті правоохоронці вилучили гроші, медичні документи та мобільний телефон.

Лікарю повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

На Миколаївщині лікаря ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: Нацполція
На Миколаївщині лікаря ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці викрили групу медиків, яких підозрюють в організації схеми з оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку за гроші.

