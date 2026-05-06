 На Одещині розслідують розкрадання бюджету на будівництві укриттів

На Одещині розслідують можливе розкрадання мільйонів на будівництві укриттів

Укриття в Миколаєві. Ілюстративне фото: Миколаївська міська рада

В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки розслідують можливе привласнення бюджетних коштів під час будівництва укриттів і проведення ремонтних робіт. За версією слідства, через фіктивні угоди та завищення вартості матеріалів могли вивести десятки мільйонів гривень.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

У матеріалах кримінального провадження фігурує ТОВ «Київський біотехнологічний інститут», яке у 2023–2024 роках отримало низку бюджетних підрядів. Один із контрактів стосувався будівництва протирадіаційного укриття. Спочатку вартість проєкту перевищувала 44 мільйони гривень, однак згодом її зменшили до 30,3 мільйона гривень, які повністю освоїли.

Попри виявлені порушення процедури закупівлі та рекомендації розірвати договір, співпрацю з підрядником не припинили. Натомість сторони підписали додаткову угоду, фактично завершивши виконання контракту після використання коштів.

Після цього без проведення відкритого тендеру уклали ще один договір — на понад 6,7 мільйона гривень. За даними слідства, ці кошти також були використані у стислі строки.

Правоохоронці припускають, що така схема могла застосовуватися для освоєння залишків бюджетного фінансування. Попередні висновки слідства свідчать, що фактичні обсяги виконаних робіт можуть не відповідати даним, зазначеним у документації.

Окремо детективи перевіряють можливе штучне завищення цін на будівельні матеріали — зокрема бетон, пісок і цеглу, що могло збільшувати загальну вартість проєктів.

Слідство також встановило, що компанія отримувала й інші бюджетні підряди. У жовтні 2024 року з нею уклали договір майже на 20 мільйонів гривень на ремонт харчоблока, а згодом — ще одну угоду на понад 2,5 мільйона гривень для додаткових робіт. Обидва контракти були повністю оплачені.

Крім того, фірма отримала підряд на капітальний ремонт іншого об’єкта вартістю понад 84 мільйони гривень, частину яких уже використали. За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Київський біотехнологічний інститут» є Олексій Олікін та Олександр Самокіш.

Після аналізу кошторисної документації слідчі дійшли висновку, що у всіх випадках можуть простежуватися ознаки системного завищення вартості робіт і матеріалів, що свідчить про можливу схему розкрадання бюджетних коштів.

Наразі суд надав слідчим тимчасовий доступ до необхідних документів у межах кримінального провадження. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до ймовірних махінацій.

Нагадаємо, що у Баштанці вдруге шукають підрядника на реконструкцію будівлі міської ради та облаштування укриття. Очікувана вартість робіт становить 28 мільйонів гривень.

