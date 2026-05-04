Після зауважень аудиторів у Баштанці повторно оголосили тендер на реконструкцію міськради за ₴28 млн

Стан будівлі Баштанської міської ради після прильоту, фото з сайту системи DREAM

У Баштанці вдруге шукають підрядника на реконструкцію будівлі міської ради та облаштування укриття. Очікувана вартість робіт становить 28 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «МикВісті».

Перший тендер оголосили у березні. Переможця обрали ТОВ «Спецбудкривбас». Однак 7 квітня договір розірвали. Зазначається, що управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провело перевірку цієї закупівлі. За її результатами виявлені порушення під час розгляду тендерної пропозиції компанії-переможця. Зокрема, йдеться про невідповідність окремим вимогам законодавства та нормативних документів у сфері публічних закупівель.

Наразі оголошено нову закупівлю, триває подання тендерних пропозицій. Обрати переможця мають після 14 травня.

Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Йдеться про реконструкцію підвалу адміністративної будівлі Баштанської міської ради з відновленням самої будівлі.

Згідно з тендерною документацією, проєкт передбачає комплекс ремонтно-будівельних робіт, зокрема демонтаж у підвальному приміщенні, а також на першому і другому поверхах будівлі. Підрядник має виконати утеплення підлоги, ремонт та оздоблення стін, облаштувати нові перегородки й перемички, а також окремий вхід до укриття.

Крім цього, у межах реконструкції заплановано монтаж нової покрівлі, встановлення системи блискавкозахисту, вентиляції, оновлення систем водопостачання та водовідведення, теплопостачання, проведення електромонтажних робіт, встановлення пожежної сигналізації, а також закупівлю необхідних меблів та обладнання.

Завершити всі роботи планують до 25 грудня 2026 року.

У системі DREAM вказано, що будівля Баштанської міської ради зазнала руйнувань внаслідок кількох обстрілів. Вперше — 7 червня 2022 року. Тоді вибило вікна з фасаду будівлі, була пошкоджена покрівля, вибито вхідні та внутрішні двері, пошкоджено внутрішнє опорядження.

Другий обстріл стався через місяць — 5 липня 2022 року. Тоді прямим влученням ракети на територію подвір’я Баштанської міської ради, на відстані біля трьох метрів від будівлі, було пошкоджено та деформовано зовнішню стіну підвального приміщення, зовнішні стіни, внутрішні перегородки, перекриття та покрівлю.

Вигляд будівлі Баштанської міської ради після обстрілу, фото з сайту системи DREAM

Відновлення лікарні у Баштанці

Під ракетний удар багатопрофільна лікарня у Баштанці потрапила 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки була пошкоджена будівля поліклініки, частково пошкоджені два відділення лікарні.

Миколаївська ОВА оголосила тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні. Роботи оцінили у 139,7 мільйона гривень. Раніше також оголошували тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.

У червні 2023 року Кабмін виділив на перебудову будівлі лікувального корпусу лікарні у Баштанці 45,3 мільйона гривень. Ще 86,8 мільйона гривень планувалося спрямувати на відбудову поліклініки.

Згодом га відбудову частково зруйнованої Баштанської багатопрофільної лікарні у 2024 році уряд виділив 251 мільйон 107 тисяч гривень.

Загалом на реконструкцію лікарні у Баштанці Миколаївська ОВА мала витратити 311 мільйонів гривень, але ціни будматеріалів виявились вищими за ринкові ціни.

Після цього Миколаївська ОВА в кінці серпня 2024 року уклала два договори на реконструкцію будівель Баштанської багатопрофільної лікарні, загальна сума яких 314,2 мільйона гривень.

Водночас завдяки співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у Баштанці почали відновлювати хірургічне відділення багатопрофільної лікарні.