«Усю ніч крики та бійки», — миколаївці скаржаться на скупчення п’яних людей біля АТБ на площі Перемоги

Миколаївці скаржаться на скупчення п’яних людей біля АТБ на площі Перемоги. Фото: МикВісті

Мешканці Миколаєва скаржаться на постійне скупчення людей біля супермаркету АТБ на площі Перемоги. За словами місцевої мешканки, вечорами там збираються компанії, які вживають алкоголь, голосно поводяться та влаштовують конфлікти/ Нещодавно біля цього ж супермаркету сталася бійка, унаслідок якої загинув 18-річний хлопець.

Про проблему розповіла місцева мешканка Алла Мавродій у коментарі «МикВісті».

Нагадаємо, 17 серпня біля супермаркету АТБ на вулиці Космонавтів сталася бійка. За інформацією поліції, повідомлення про інцидент надійшло близько 00:35. Очевидці розповіли правоохоронцям, що між двома невідомими чоловіками та 18-річним хлопцем виник конфлікт.

Один із чоловіків ударив хлопця в обличчя. Від удару він упав на землю та втратив свідомість. Поліцейські та медики намагалися реанімувати потерпілого, однак він помер на місці. Патрульні згодом розшукали двох чоловіків неподалік місця події. Слідчі затримали 23-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Квіти на місці, де помер 18-річний хлопець після бійки. Фото: МикВісті Квіти на місці, де помер 18-річний хлопець після бійки. Фото: МикВісті

За словами Алли Мавродій, проблема зі скупченням людей біля АТБ загострилася після 2022 року. Вона стверджує, що майже щовечора там збираються компанії, які вживають алкоголь, голосно поводяться та влаштовують конфлікти.

— Перед АТБ є три клумби. І там гуляння відбуваються кожного вечора і кожного дня — починаючи десь із п’ятої або шостої години вечора і до глибокої ночі. У вихідні люди, які працюють, вирішують там потусуватися, відпочити та випити. Туди також приходять підлітки. Уже три-чотири роки, як мінімум, у нас це відбувається. Але після 2022 року це стало систематично — щовечора і щоночі, — розповіла жінка.

Вона також зазначила, що неподалік супермаркету розташований дитячий майданчик із батутами. У теплу пору року, за її словами, частина людей переміщується туди. Поруч розташовані житлові будинки, тому мешканці скаржаться на шум у нічний час.

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—Там крики, сварки, нецензурна лайка. Люди не можуть спати. Це триває до глибокої ночі, — зазначила Алла Мавродій.

Жінка стверджує, що неодноразово зверталася до поліції через ситуацію біля супермаркету. За її словами, постійного патрулювання там немає, а після приїзду правоохоронців компанії через деякий час знову повертаються.

— Розпивання алкоголю там постійно. Вони на цих клумбах просто влаштовують застілля: і закуски, і алкоголь. Це кожної ночі. Під носом у поліції це відбувається вже майже чотири роки, — розповіла жінка.

За словами Мавродій, вона двічі намагалася написати заяву до поліції через ситуацію біля супермаркету. Водночас, як стверджує жінка, після її звернень ситуація не змінилася.

Під час першого звернення, за словами Мавродій, працівники поліції поставилися до її заяви скептично та заявили, що результату від звернення не буде.

— Я перший раз прийшла писати заяву. Мені сказали: «А що ви хотіли? Ви прийшли, щоб це вирішити? Зніміть рожеві окуляри. Нульовий буде результат», — розповіла мешканка.

Жінка також стверджує, що одного разу сама стала учасницею конфлікту біля супермаркету. За її словами, на неї напали люди, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, після чого вона звернулася до поліції.

— Я вже не витримала, взяла камеру і пішла знімати. Але натовпом накинулися на мене. Мене штовхали, замахувались на мене, — розповіла вона.

За словами Алли Мавродій, після цього вона вдруге звернулася до поліції, щоб написати заяву щодо нападу. Однак, зі слів жінки, під час звернення працівниця поліції спілкувалася з нею у різкій формі та, на її думку, не продемонструвала належного ставлення до її заяви.

Мавродій вважає, що ситуація потребує постійної уваги правоохоронців, а не лише реагування після серйозних конфліктів.

— Я повинна п’ятим трупом стати, щоб ви звернули увагу? Не тільки на мене, а на весь цей криміногенний безлад, який тут відбувається. Тут немає постійного патрулювання, немає належного реагування, — сказала вона.

Раніше «МикВісті» вже писали про проблеми на цій території. Навесні покинуті оборонні укріплення та занедбана багатоповерхівка біля АТБ перетворилися на притулки для людей без постійного місця проживання.

За словами місцевих мешканців, територія була занедбаною: там накопичувалося сміття та стояв неприємний запах. Кореспондентка «МикВісті» побувала на місці й зафіксувала, що люди без постійного місця проживання облаштували собі місця для проживання як у покинутих бліндажах на площі, так і в недобудованій багатоповерхівці на вулиці Космонавтів, 76/1.

Тоді голова адміністрації Інгульського району Миколаєва Ганна Ременнікова повідомила, що людей, які оселилися у покинутих бліндажах та занедбаній будівлі, вже намагалися виселити. Водночас, за її словами, вони знову поверталися на цю територію.