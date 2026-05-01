 В Інгульському районі Миколаєва безхатьки проживають у бліндажах та закинутій багатоповерхівці

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 11.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 11.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ми їх виселили, але вони знову з’явилися», — голова Інгульського району Миколаєва про інцидент із проживанням безхатьків у бліндажах

В Інгульському районі Миколаєва безхатьки проживають у бліндажах та закинутій багатоповерхівці.

Голова адміністрації Інгульського району Миколаєва Ганна Ременнікова повідомила, що людей без постійного місця проживання, які оселилися у покинутих бліндажах та занедбаній багатоповерхівці, вже намагалися виселити, однак вони знову повертаються.

Про це вона розповіла у коментарі «МикВісті».

Зазначимо, що раніше до редакції «МикВісті» звернулися місцеві мешканці зі скаргами на те, що покинуті оборонні споруди та недобудована багатоповерхівка в районі площі Перемоги перетворилися на притулок для безхатьків. Поруч із цією територією розташовані житлові будинки та дві школи.

Тоді Ганна Ременнікова зазначала, що комунальні служби регулярно прибирають територію, однак демонтувати оборонні споруди без дозволу військових неможливо. Щодо багатоповерхівки, за її словами, будівля перебуває у приватній власності, тому міська влада може лише обмежувати доступ. Проте безхатьки щоразу знаходять спосіб потрапити всередину.

За словами посадовиці, після публікації ситуацію намагалися врегулювати, але проблема залишається актуальною.

— Ми вже виселили їх через два дні, але, здається, вчора вони знову там з’явилися. Ми їх вивезли в іншу сторону, вони захотіли їхати до «Центру реінтеграції бездомних осіб». Сьогодні ще уточню інформацію, бо ми на об’їзді. Щодо бліндажів — направили лист військовим, — сказала Ганна Ременнікова.

Вона додала, що ситуація з багатоповерхівкою залишається неврегульованою через складну форму власності.

— Щодо цієї багатоповерхівки — люди колись вкладали кошти у квартири. Там два або три власники, але точно визначити, хто зараз основний власник, складно. Раніше це була територія заводів «Електрон» і частково «Океан». Водночас за землю не сплачують. Це складне і досі невирішене питання, — пояснила вона.

Закинута багатоповерхівка. Фото: МикВістіЗакинута багатоповерхівка. Фото: МикВісті
Варто нагадати, що доля цієї багатоповерхівки вже неодноразово ставала предметом обговорень у міській раді. Зокрема, депутат Євген Прудник у 2023 році пропонував добудувати споруду, щоб забезпечити житлом військовослужбовців миколаївського гарнізону.

Останні новини про: Миколаїв

Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації
Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України
Акробати з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань у Києві
Читайте також:
новини
За роки війни Миколаїв втратив чверть школярів

Альона Коханчук
новини
Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Світлана Іванченко
новини
Шкільних таборів у Миколаєві цього року не проводитимуть через безпекову ситуацію

Даріна Мельничук
новини
Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Акробати з Миколаєва стали переможцями всеукраїнських змагань у Києві
Велоспортсмени з Миколаєва здобули 9 медалей на чемпіонаті України
Ляпас у барі Миколаєва коштував студентці 60 годин громадських робіт і ₴20 тис. компенсації

«Вибух був дуже сильний. Почав горіти край будинку», — жителі про наслідки атаки дронів по центру Миколаєва

ДСНС показала наслідки нічної російської атаки у Миколаєві: «Працювали під загрозою повторних ударів»

Шкільний булінг на Миколаївщині: чому проблема не зникає та як на неї реагують

Головне сьогодні