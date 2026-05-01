 Обстріл Миколаєва 30 травня

  • пʼятниця

    1 травня, 2026

  • 9.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві після атаки дронів постраждали троє людей, пошкоджені будинки й авто

Наслідки атаки «Шахедів» у Миколаєві 30 квітня

Протягом дня 30 квітня у Миколаєві внаслідок удару та падіння уламків безпілотників постраждали троє людей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під обстріл потрапила енергетична та критична інфраструктура. Наразі енергетики продовжують відновлювальні роботи у цілодобовому режимі.

Реклама

У Миколаєві 35-річний чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували. Станом на ранок його стан стабільний, без погіршення. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес — медики надали їм допомогу на місці.

Також у місті пошкоджено п’ять багатоповерхових будинків, два приватні будинки та шість автомобілів. Через атаку виникло кілька пожеж, їх загасили рятувальники.

Окрім цього, у Миколаївському районі російські військові шість разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Миколаєві другий день поспіль російські війська атакують енергетичну інфраструктуру міста. Влада повідомляє, що обійшлося без постраждалих. Пізніше стало відомо про пошкодження у приватному секторі.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

