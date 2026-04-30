Кім: ситуація з посівною кампанією на Миколаївщині стабільна

Обробка земель Миколаївської області. Архівне фото: МикВісті

На Миколаївщині наразі засіяли на 7% більше площ, ніж у 2025-му. В області розраховують на стабільний врожай попри окремі втрати через погодні умови.

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі «Єдиних новин», пишуть «МикВісті».

— На даний момент в нас на 7% посівних більше ніж минулого року. Це означає, що у нас є сподівання на врожай, який отримають наші аграрії. Озимих посіяли на 5% більше. Волога була. Є проблема із садівництвом, і близько 5% посівів пересіяли, бо не витримали погодних умов. Попри це ситуація стабільна, — запевнив він.

За словами Кіма, в області діють програми підтримки аграрного сектору.

— Для прифронтових регіонів співфінансування менше, а отримати коштів можна більше за рахунок нижчого відсотка кредиту. Програми розширює уряд. Ми ініціюємо додаткові, — розповів він.

Також, за його словами, цього року запрацює нова програма підтримки овочівництва та компенсації будівництва сховищ для врожаю.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області цього року планують засіяти 1,4 мільйона гектарів сільськогосподарських культур, що на 100 тисяч гектарів більше, ніж торік.

Пізніше стало відомо, що за оперативними даними, Миколаївщина увійшла до переліку областей, де аграрії засіяли найбільші площі зернових та зернобобових культур — 89,4 тисяч гектар.