Аграрії Миколаївщини сплатили майже ₴270 млн за землю

Аграрії Миколаївщини сплатили майже 270 млн грн за землю.

За три місяці 2026 року аграрії Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 271,8 мільйона гривень за землю.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 23 мільйони гривень або на понад 9% ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Найбільшу частину сплатили підприємства — 235,1 мільйони гривень, що на 10,5% більше, ніж торік. Водночас фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють землю, сплатили 36,6 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 174,6 мільйона гривень за землю.