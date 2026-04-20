 Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴270 млн за землю

Аграрії Миколаївщини сплатили майже ₴270 млн за землю

За три місяці 2026 року аграрії Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 271,8 мільйона гривень за землю.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 23 мільйони гривень або на понад 9% ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Найбільшу частину сплатили підприємства — 235,1 мільйони гривень, що на 10,5% більше, ніж торік. Водночас фізичні особи та громадяни, які самостійно обробляють землю, сплатили 36,6 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 174,6 мільйона гривень за землю.

Останні новини про: Миколаївщина

Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині
У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині
Старт в кар'єрі: молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
Останні новини про: Миколаївщина

Старт в кар'єрі: молодь Миколаївщини запрошують на безкоштовну програму
У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині
Синоптики попереджають про заморозки на Миколаївщині

«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

7 годин тому

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Головне сьогодні