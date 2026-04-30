 Норовірус виявили у Вознесенську: через спалах інфекції школи та садки йдуть на дистанційку

  30 квітня , 2026 четвер

У Вознесенську спалах норовірусу: школи і садки переводять на дистанційку

У Вознесенську зафіксували спалах гострої кишкової інфекції — більшість хворих діти. Через швидке поширення вірусу місцева влада вирішила тимчасово перевести освітні заклади на дистанційне навчання.

Як повідомили у мерії, наразі захворіла 41 людина. Переважно це діти, однак зафіксовані й поодинокі випадки серед дорослих. Зазначається, що лабораторні дослідження підтвердили норовірусну інфекцію.

«За результатами лабораторних досліджень встановлено циркуляцію норовірусної інфекції, яка має високий рівень заразності та передається переважно контактно-побутовим шляхом. Водночас повідомляємо, що за результатами проведених перевірок харчових продуктів, води та поверхонь у закладах освіти — порушень не виявлено», — запевняють у мерії.

Щоб зупинити поширення інфекції, міська влада вирішила:

  • з 1 по 8 травня дитячі садки, школи та позашкільні заклади переходять на дистанційне навчання;
  • у цей період забороняється проведення масових заходів у закладах освіти;
  • тимчасово призупиняється робота закладів культури та спорту, а також проведення культурно-масових заходів у громаді.

Мешканців громади закликають дотримуватися простих правил безпеки:

  • ретельно мити руки та продукти харчування;
  • при симптомах — нудоті, блюванні, діареї або підвищеній температурі — одразу звертатися до лікаря;
  • не приводити дітей із симптомами хвороби до навчальних закладів.

Раніше у мерії Вознесенська заявили, що стабілізували ситуацію із захворюванням дітей на гостру кишкову інфекцію. Усіх маленьких пацієнтів станом на 28 квітня вже виписали з лікарні у задовільному стані.

