У Вознесенську спалах норовірусу: школи і садки переводять на дистанційку
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
16:56, 30 квітня, 2026
У Вознесенську зафіксували спалах гострої кишкової інфекції — більшість хворих діти. Через швидке поширення вірусу місцева влада вирішила тимчасово перевести освітні заклади на дистанційне навчання.
Як повідомили у мерії, наразі захворіла 41 людина. Переважно це діти, однак зафіксовані й поодинокі випадки серед дорослих. Зазначається, що лабораторні дослідження підтвердили норовірусну інфекцію.
«За результатами лабораторних досліджень встановлено циркуляцію норовірусної інфекції, яка має високий рівень заразності та передається переважно контактно-побутовим шляхом. Водночас повідомляємо, що за результатами проведених перевірок харчових продуктів, води та поверхонь у закладах освіти — порушень не виявлено», — запевняють у мерії.
Щоб зупинити поширення інфекції, міська влада вирішила:
- з 1 по 8 травня дитячі садки, школи та позашкільні заклади переходять на дистанційне навчання;
- у цей період забороняється проведення масових заходів у закладах освіти;
- тимчасово призупиняється робота закладів культури та спорту, а також проведення культурно-масових заходів у громаді.
Мешканців громади закликають дотримуватися простих правил безпеки:
- ретельно мити руки та продукти харчування;
- при симптомах — нудоті, блюванні, діареї або підвищеній температурі — одразу звертатися до лікаря;
- не приводити дітей із симптомами хвороби до навчальних закладів.
Раніше у мерії Вознесенська заявили, що стабілізували ситуацію із захворюванням дітей на гостру кишкову інфекцію. Усіх маленьких пацієнтів станом на 28 квітня вже виписали з лікарні у задовільному стані.
