Сєнкевич допускає, що нову структуру мерії Миколаєва доведеться змінювати: «Це не догма і не 10 заповідей»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та секретар міськради Дмитро Фалько. Скриншот з трансляції сесії

Запропоновані зміни до структури виконавчих органів Миколаївської міськради не є догмою, тому до депутатів можуть звернутися за внесенням додаткових змін.

Про це сьогодні, 30 квітня, сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час засідання сесії, пишуть «МикВісті».

Мер Миколаєва сказав, що депутати вже більше ніж пів року працювали над змінами до структури виконавчих органів. Але не всі згодні зі змінами.

— По структурі я працюю вже 11 рік. Але ми з вами намагаємося бути №1 партнерами європейської антикорупційної ініціативи. Ми намагаємося максимально показати, що ми намагаємося покращити і максимально ефективно використовувати кошти. Саме тому більше ніж пів року працювали над пропозиціями, з якими ви згодні чи не згодні. Всі ми звикли до одного і, повірте мені, ми зараз почнемо працювати в іншій структурі і багато чого, мабуть, вийде, що потрібно буде повертати до старого. Ми це розуміємо і будемо знов звертатися до вас, депутатів, щодо зміни окремих напрямків, — сказав міський голова Миколаєва.

За його словами, зміни до структури мерії можна буде вносити, оскільки вони не догма.

— Це не догма, це не 10 заповідей, які написав колись там Мойсей, ми всі користуємося. Це структура підприємства, установи, організації, яка може змінюватися як в іншому, на одну годину і так і більше, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у лютому депутати Миколаївської міської ради повторно не змогли ухвалити рішення про затвердження нової структури виконавчих органів. Проєкт передбачав введення окремого органу, відповідального за охорону культурної спадщини.

У мерії березні юристи попередили про загрозу колапсу структури мерії Миколаєва через частину неприйнятих рішень, необхідних для остаточного оновлення структури.

Голова адміністрації Центрального району, депутат міськради Олександр Береза вважає, що працівники адміністрації психологічно втомилися від того, що міськрада не затвердить зміни до структури виконавчих органів. Комісія з питань ЖКГ, до складу якої він входить, не погодила проєкт рішення.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.