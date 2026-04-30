Домбровська виступила проти ліквідації трьох дитсадків у Миколаєві

Тетяна Домбровська розкритикувала плани ліквідації дитсадків у Миколаєві. Фото: архів МикВісті

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська розкритикувала наміри міської влади щодо ліквідації трьох дитячих садків у Миколаєві, які планують винести на розгляд найближчої сесії міськради.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook напередодні засідання.

За її словами, йдеться про заклади, які пропонують закрити через відсутність укриттів, недостатню кількість вихованців і незадовільний стан будівель. Один із них розташований у центральній частині міста — на вулиці Соборній, навпроти McDonald’s.

— Причини (ліквідації дитсадків – прим.): там немає укриттів, вони замалі, вони занедбані. Один із цих дитсадків — у ласому місці, прямо на Соборній, навпроти McDonald’s. Олександре Сєнкевичу, ваша п’ятирічна каденція завершилася п’ять місяців тому. Перед цим ви ще п’ять років також працювали мером. Я вибачаюсь, а можна за 10 років хоч щось відкрити у нашому місті перед тим, як маніакально все закривати й продавати? – написала Тетяна Домбровська.

Депутатка зауважила, що протягом тривалого часу місто не демонструє результатів у розвитку дошкільної інфраструктури. Вона нагадала про багаторічну історію проєкту дитсадка в мікрорайоні Північний, який не був реалізований, попри неодноразові заяви міської влади та включення до різних планів і програм.

— На цьому фото — єдиний дитячий садок, який уже 10 років посилено будує мер Сєнкевич. Ви його не бачите, бо новий дитсадок у мікрорайоні Північний існує лише в його уяві. Ну і ще на папері. Дуже дорогому папері, де з року в рік малюють цей дитячий садок, витрачаючи мільйони на проєктування. Вам приємно бути мером, який не просто не відкрив жодного дитсадка за 10 років, а ще й закрив три Віталій Кім постійно закликає людей повертатися у Миколаїв. Намагається заохотити активних містян та бізнес залишатись у місті. Навіщо їм тут залишатись, якщо замість обговорювання можливості відновлення цих дитсадків, ви обговорюєте їх ліквідацію? — зазначила вона.

Також депутатка звернула увагу на те, що частину об’єктів, які пропонують ліквідувати, вже почали готувати до виведення з мережі, зокрема прибираючи зовнішні елементи і вивіски, хоча остаточне рішення ще не ухвалене.

— І якщо нам зараз пояснюватимуть, що ліквідація юридичної особи потрібна не для продажу, а для «консервації» чи «призупинення роботи», то виникає просте питання: як ці садки чотири роки війни стояли без ліквідації? Чому їх можна було не відкривати, але зберігати як комунальне майно, а тепер раптом для цього потрібно саме ліквідувати? Ви вже навіть таблички з них познімали, хоча міськрада ще не встигла розглянути вашу пропозицію щодо ліквідації дитсадків. Куди так поспішаєте? – написала Тетяна Домбровська.

Варто нагадати, що останній дитячий садок у Миколаєві відкривав мер Юрій Гранатуров у жовтні 2014 року. Водночас вже дві поспіль каденції діючий міський голова Олександр Сєнкевич обіцяє містянам збудувати дитячий садок у мікрорайоні Північному. Однак проєкт і досі залишається існувати лише на папері. До того ж новий дитсадок був одним з передвиборчих обіцянок мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у 2020 році, будівельні роботи анонсували на 2021 рік, але цього не відбулось.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацієюстоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.