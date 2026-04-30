На Миколаївщині частина споживачів залишилась без світла через російську атаку
- Новини Миколаєва
- Даріна Мельничук
10:52, 30 квітня, 2026
Станом на ранок 30 квітня через масовану атаку дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Зазначається, що без електропостачання залишилися частина споживачів Миколаївського та Баштанського районів. Наразі діють графіки аварійних відключень.
— Ми працюємо 24/7, аби мінімізувати наслідки ворожої агресії та якнайшвидше повернути світло в оселі наших споживачів, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали люди та була пошкоджена енергетична інфраструктура.
Крім цього, вдень 29 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударним дроном типу Shahed.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки відсутнє електропостачання у частині Корабельного району.
