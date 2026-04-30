 Аварійні відключення 30 квітня: частина споживачів Миколаївщини залишилась без світла

На Миколаївщині частина споживачів залишилась без світла через російську атаку

Через російський обстріл на Миколаївщині ввели екстрені відключення світла, фото: Getty Images

Станом на ранок 30 квітня через масовану атаку дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру Миколаївської області.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що без електропостачання залишилися частина споживачів Миколаївського та Баштанського районів. Наразі діють графіки аварійних відключень.

— Ми працюємо 24/7, аби мінімізувати наслідки ворожої агресії та якнайшвидше повернути світло в оселі наших споживачів, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали люди та була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Крім цього, вдень 29 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударним дроном типу Shahed.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки відсутнє електропостачання у частині Корабельного району.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Миколаєві запрацювали Пункти незламності: адреси
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім
У семи областях України є відключення світла через обстріли
Читайте також:
новини
Ременнікова вважає, що у разі продажу закритих дитсадків, кошти треба направити на модернізацію існуючих

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Можна розпускати міськраду?», — Кім незадоволений відвідуваністю сесій депутатами Миколаєва

Даріна Мельничук
новини
Депутати з четвертої спроби затвердили зміну структури мерії Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
Мер Миколаєва відмовився дати Федоровій та Куркуріній виступити на сесії міськради — ті влаштували скандал

Аліса Мелік-Адамян
новини
Сєнкевич допускає, що нову структуру мерії Миколаєва доведеться змінювати: «Це не догма і не 10 заповідей»

Юлія Лук’яненко
Мер Миколаєва відмовився дати Федоровій та Куркуріній виступити на сесії міськради — ті влаштували скандал

Гранатуров: Наявність дитсадків — найважливіше, щоб люди поверталися у Миколаїв

1 година тому

Ільюк за юридичну ліквідацію 3 дитсадків, але обіцяє потім не підтримувати продаж цих будівель: «Це щоб убезпечити дітей»

Головне сьогодні