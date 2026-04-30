Пошкоджена енергетика і пʼятеро поранених: наслідки атаки дронів на Миколаївщині

За минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали люди та була пошкоджена інфраструктура.

Про це зранку 30 квітня повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора вдень і вночі область атакували «Шахеди». Під ударом опинилися енергетична та транспортна інфраструктура. У частині населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів зникало електропостачання. Наразі енергетики працюють над відновленням.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаївському районі постраждали п’ятеро людей. У Миколаєві госпіталізували 49-річного чоловіка — його стан на ранок середньої тяжкості, без погіршень. Ще трьом чоловікам віком 18, 45 та 47 років допомогу надали на місці. У Куцурубській громаді поранення отримав 69-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Також протягом доби ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

