Україна направила Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна з краденим українським зерном
- Аліса Мелік-Адамян
20:00, 29 квітня, 2026
Україна відправила ізраїльській стороні пакет документів для арешту російського судна з викраденим українським зерном.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Офіс генерального прокурора ініціював арешт морського судна PANORMITIS та його вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна. Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже направили до компетентних органів Ізраїлю, українські документи передали партнерам.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Кравченко уточнив, що українська сторона просить ізраїльських партнерів накласти арешт на судно та вантаж, провести обшук, вилучити суднову й вантажну документацію, відібрати зразки зерна та допитати членів екіпажу.
За даними слідства, судно перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.
Слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України. Генпрокурор зазначає, що це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права.
Він додав, що з початку повномасштабної агресії РФ з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн т агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.
Раніше повідомлялось, що Україна готує новий санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до вивезення та продажу викраденого українського зерна.
