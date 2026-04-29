 Синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині

Заморозки, грози, спека: синоптики розповіли, яка зазвичай буває погода в травень на Миколаївщині

Центр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіЦентр Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

Синоптики проаналізували багаторічні спостереження за погодою у травні в Миколаївської області та розповіли, що зазвичай варто очікувати наприкінці весни.

За кліматичними даними, середня місячна температура повітря у травні в регіоні становить 16,3–17,1°С тепла. Водночас погода в цей період часто буває контрастною: у різні роки максимальна температура піднімалася від +35,8°С до +37,4°С, а мінімальна могла знижуватися до невеликих морозів — від −1,2°С до −4,3°С.

Середня кількість опадів у травні складає 37–52 мм. Зазвичай протягом місяця спостерігається 11–14 днів із дощами, 1–2 дні з туманами та від 3 до 7 днів із грозами. Також можливі періоди сильного вітру зі швидкістю понад 15 м/с.

Фахівці зазначають, що заморозки у травні для Миколаївщини не є рідкісним явищем — вони можуть виникати як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Стійкий перехід середньодобової температури через +15°С, який вважається кліматичним початком літа, зазвичай відбувається наприкінці першої або на початку другої декади місяця.

За останні десятиліття у травні також фіксувалися небезпечні погодні явища. Зокрема, сильні дощі у Миколаєві спостерігалися у 2004 році (52 мм) та у 2021 році (58 мм), а у 2007 році містом пройшов шквал зі швидкістю вітру до 27 м/с.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у травні 2026 року середня температура очікується близько +15,3°С, що трохи нижче норми. Кількість опадів прогнозують на рівні кліматичної норми — близько 47 мм.

Раніше синоптики попередили, що найближчі дні Миколаївщину знову накриють нічні заморозки.

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщину знову накриють нічні заморозки
Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате
Власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини понад ₴1 млн
Реклама
Читайте також:
новини
Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Епізод загострив проблему», — еколог про пиління шламу з Миколаївського глиноземного заводу

Юлія Лук’яненко
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
Останні новини про: Миколаївщина

Власники дорогих авто поповнили бюджети Миколаївщини понад ₴1 млн
Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате
Миколаївщину знову накриють нічні заморозки

Начальниці управління спорту Миколаєва вручили підозру: фіктивні співробітники й збиток ₴550 тис

РФ вдарила по енергетиці: частина Миколаївського району без світла

4 години тому

Головне сьогодні