Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате
Світлана Іванченко
21:30, 28 квітня, 2026
Спортсмени з Вознесенська стали призерами Чемпіонату України з годзю-рю карате, який 25–26 квітня відбувся в Одесі.
Як повідомили у мерії, в змаганнях брали участь 675 спортсменів із 15 областей України.
У складі збірної Миколаївської області виступили вихованці спортивного клубу «Отогава-До». За результатами турніру вони здобули шість медалей — чотири срібні та дві бронзові.
Срібні нагороди вибороли Андрій Безвезюк, Олександр Волкомор, Данііл Синявський та Ігор Георгейко. Бронзові медалі отримали Кіріл Безвезюк і Володимир Дегтяренко. Спортсмени представляли місто Вознесенськ у складі збірної Миколаївської області.
Раніше миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате.
Останні новини про: Миколаївщина
