Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате

Спортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська рада

Спортсмени з Вознесенська стали призерами Чемпіонату України з годзю-рю карате, який 25–26 квітня відбувся в Одесі.

Як повідомили у мерії, в змаганнях брали участь 675 спортсменів із 15 областей України.

У складі збірної Миколаївської області виступили вихованці спортивного клубу «Отогава-До». За результатами турніру вони здобули шість медалей — чотири срібні та дві бронзові.

Срібні нагороди вибороли Андрій Безвезюк, Олександр Волкомор, Данііл Синявський та Ігор Георгейко. Бронзові медалі отримали Кіріл Безвезюк і Володимир Дегтяренко. Спортсмени представляли місто Вознесенськ у складі збірної Миколаївської області.

Раніше миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате.