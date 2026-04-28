 Спортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате

  • вівторок

    28 квітня, 2026

  • 9.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 9.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спортсмени з Вознесенська вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з карате

Спортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська рада

Спортсмени з Вознесенська стали призерами Чемпіонату України з годзю-рю карате, який 25–26 квітня відбувся в Одесі.

Як повідомили у мерії, в змаганнях брали участь 675 спортсменів із 15 областей України.

У складі збірної Миколаївської області виступили вихованці спортивного клубу «Отогава-До». За результатами турніру вони здобули шість медалей — чотири срібні та дві бронзові.

Срібні нагороди вибороли Андрій Безвезюк, Олександр Волкомор, Данііл Синявський та Ігор Георгейко. Бронзові медалі отримали Кіріл Безвезюк і Володимир Дегтяренко. Спортсмени представляли місто Вознесенськ у складі збірної Миколаївської області.

Спортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська радаСпортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська рада
Спортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська радаСпортсмени з Вознесенська стали призерами чемпіонату України з карате. Фото: Вознесенська міська рада

Раніше миколаївські спортсмени вибороли 11 на Абсолютному чемпіонаті та Кубку Європи з кіокушин карате.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщину знову накриють нічні заморозки
У податковій Миколаївщини з’явився переклад жестовою мовою
Чоловіка затисло бетонною плитою під час робіт на Миколаївщині: його визволили рятувальники

КУЛЬТУРА

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

ПОГОДА

Миколаївщину знову накриють нічні заморозки

3 години тому

На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Головне сьогодні