 Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві військового та держзраді на Житомирщині

На Житомирщині затримали підозрюваних у держзраді та вбивствах на замовлення РФ

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві та держзраді, фото Національна поліція України

На Житомирщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у державній зраді та серії вбивств на замовлення російських спецслужб.

Як повідомляє Національна поліція України, за ліквідацію військового ЗСУ виконавцям пообіцяли 30 тисяч гривень.

За даними слідства, у лютому 2026 року спільники отруїли свого 26-річного знайомого, який був мобілізований до армії, підсипавши наркотики в алкоголь.

Згодом один із підозрюваних, щоб отримати гроші на заставу за іншою справою, отримав від куратора нове завдання на вбивство військового. Як зазначає Національна поліція України, чоловік заманив до лісопосадки випадкового цивільного знайомого та вбив його, видавши перед замовником за українського військового.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозри у державній зраді та умисних вбивствах.

Поліція зазначила, що підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві та держзраді, фото Національна поліція України

Нагадаємо, що в середу, 1 квітня 2026, колишнього командира Очаківського 73-го морського центру ССО та радника мера Едуарда Шевченка визнали винним у державній зраді, засудивши його до 15 років увʼязнення.

Останні новини про: Держзрада

Матроса морської охорони підозрюють у держзраді: фотографував військові об’єкти в Одесі
Ексдепутата на Одещині судитимуть за держзраду та співпрацю з росіянами
Екскомандира Очаківського 73-го центру ССО Шевченка засудили до 15 років за держзраду
Реклама
Читайте також:
новини
На Одещині за ₴30 млн укриття в ліцеї перетворять на коворкінг

Світлана Іванченко
новини
Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Світлана Іванченко
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п’ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
Останні новини про: Держзрада

Екскомандира Очаківського 73-го центру ССО Шевченка засудили до 15 років за держзраду
Ексдепутата на Одещині судитимуть за держзраду та співпрацю з росіянами
Матроса морської охорони підозрюють у держзраді: фотографував військові об’єкти в Одесі

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

6 годин тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні