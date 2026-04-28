На Житомирщині затримали підозрюваних у держзраді та вбивствах на замовлення РФ

Національна поліція України

На Житомирщині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у державній зраді та серії вбивств на замовлення російських спецслужб.

Як повідомляє Національна поліція України, за ліквідацію військового ЗСУ виконавцям пообіцяли 30 тисяч гривень.

За даними слідства, у лютому 2026 року спільники отруїли свого 26-річного знайомого, який був мобілізований до армії, підсипавши наркотики в алкоголь.

Реклама

Згодом один із підозрюваних, щоб отримати гроші на заставу за іншою справою, отримав від куратора нове завдання на вбивство військового. Як зазначає Національна поліція України, чоловік заманив до лісопосадки випадкового цивільного знайомого та вбив його, видавши перед замовником за українського військового.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозри у державній зраді та умисних вбивствах.

Поліція зазначила, що підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в середу, 1 квітня 2026, колишнього командира Очаківського 73-го морського центру ССО та радника мера Едуарда Шевченка визнали винним у державній зраді, засудивши його до 15 років увʼязнення.