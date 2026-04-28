У Херсоні зруйновано 89 об’єктів водоканалу, працює лише половина свердловин

У Херсоні через обстріли зруйновано 89 об’єктів водоканалу. Фото: Надія Круглікова, ЮНІСЕФ

У Херсоні внаслідок постійних російських обстрілів з початку повномасштабної війни зруйновано 89 об’єктів міського водоканалу. Попри це, комунальникам вдається підтримувати водопостачання для мешканців міста.

Як йдеться у матеріалі hromadske, під час тимчасової окупації підприємство було розграбоване — з нього вивезли техніку, обладнання та інше майно. Після деокупації відновлення системи відбувалося за підтримки українських міст і міжнародних партнерів.

— Мабуть, не було жодного міста на вільній території нашої держави, яке б не надіслало нам допомогу, — розповів директор водоканалу Олексій Савченко.

Нині водопостачання забезпечується з артезіанських свердловин: із 147 працює близько 80, інші — пошкоджені або розташовані в небезпечних зонах. Через регулярні атаки пошкоджуються труби та комунікації, що призводить до перебоїв із водою.

Попри складні умови, працівники водоканалу щодня ремонтують мережі та перевіряють якість води. П’ятеро співробітників підприємства загинули, ще 45 отримали поранення під час виконання роботи.

У водоканалі зазначають, що без допомоги міжнародних організацій забезпечувати місто водою було б значно складніше.

