 Росіяни мінують Херсон новими мінами «Пряник»

У Херсоні попереджають про мінування міста новими боєприпасами: людей закликають бути обережними

Міни типу «Пряник». Фото: Ярослав ШанькоМіни типу «Пряник». Фото: Ярослав Шанько

У Херсоні зафіксували мінування території новим типом протипіхотних мін, які російські війська почали використовувати останнім часом. Йдеться про міни «Пряник», що менші за раніше відомі «Пелюстки».

Про це 8 квітня повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, такі міни вже виявили на Корабельній площі. Він закликав жителів бути обережними та по можливості уникати цього району, адже зона мінування може бути ширшою.

«До уваги жителів Херсона! Зафіксовано мінування ворогом території міста. Протипіхотні міни типу «Пряник» («Плюшка») виявлено на Корабельній площі», — повідомив Ярослав Шанько.

Зазначимо, що ці міни мають невеликий розмір — близько 5–6 сантиметрів у діаметрі — та можуть виглядати як шайба або кришка, тому їх складно помітити на дорозі чи в траві. Попри компактність, такі боєприпаси залишаються небезпечними: вони містять вибухову речовину, яка може спричинити тяжкі травми.

Нагадаємо, що 5 квітня у Корабельному районі Херсона цивільна автівка підірвалася на вибухівці «Пряник». Внаслідок вибуху водій отримав вибухову травму та контузію.

Реклама
Останні новини про: Війна в Україні

ППО знищила три російські безпілотники над Миколаївщиною
Через обстріл Херсонщини пошкоджені десятки будинків, 4 людини загинули, понад 20 поранених
Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджені склади та порт

Директор «Миколаївводоканал» заявив, що якість води покращилась, однак точні висновки будуть за рік

У Миколаєві демонтували понад 900 рекламних конструкцій, ще сотні в роботі

На Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджено приватний будинок

Поліція розслідує погрози вбивством і побиття працівника на Південноукраїнській АЕС