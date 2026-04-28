Працівників ТЦК на Миколаївщині підозрюють у втручанні в систему «Оберіг»

Працівників ТЦК на Миколаївщині підозрюють у втячанні в систему «Оберіг».

На Миколаївщині працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям ТЦК, що змінювали дані в реєстрі «Оберіг».

Про це 28 квітня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що у березні 2026 року правоохоронці викрили організатора схеми. За даними слідства, це був місцевий безробітний, який за 8 тисяч доларів обіцяв чоловікам допомогти уникнути мобілізації. Чоловік запевняв, що має зв’язки у ТЦК, пропонував оформити фіктивний призов, а потім отримати три відмови від різних військових частин.

Під час досудового розслідування працівники ДБР встановили, що до цієї схеми причетні тимчасовий керівник 2 відділу Миколаївського РТЦК та СП (Нова Одеса) та його підлеглий.

За версією слідства, вони діяли за домовленістю з організатором: вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку «Оберіг» в інтересах «клієнтів».

«Посадовцям повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Слідчі з’ясовують, хто міг скористатися цими «послугами».

