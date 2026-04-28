 Посадовцям ТЦК на Миколаївщині повідомили, про підозру у втручанні в систему «Оберіг»

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 13.7° Похмуро

Працівників ТЦК на Миколаївщині підозрюють у втручанні в систему «Оберіг»

Працівників ТЦК на Миколаївщині підозрюють у втручанні в систему «Оберіг». Фото: Державне бюро розслідувань

На Миколаївщині працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям ТЦК, що змінювали дані в реєстрі «Оберіг».

Про це 28 квітня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що у березні 2026 року правоохоронці викрили організатора схеми. За даними слідства, це був місцевий безробітний, який за 8 тисяч доларів обіцяв чоловікам допомогти уникнути мобілізації. Чоловік запевняв, що має зв’язки у ТЦК, пропонував оформити фіктивний призов, а потім отримати три відмови від різних військових частин.

Під час досудового розслідування працівники ДБР встановили, що до цієї схеми причетні тимчасовий керівник 2 відділу Миколаївського РТЦК та СП (Нова Одеса) та його підлеглий.

Правоохоронці викрили організатора схеми. Фото: Державне бюро розслідувань

За версією слідства, вони діяли за домовленістю з організатором: вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку «Оберіг» в інтересах «клієнтів».

«Посадовцям повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Слідчі з’ясовують, хто міг скористатися цими «послугами».

Нагадаємо, що на Одещині викрили схему переправлення чоловіків за кордон за 3,5 тисячі доларів.

Останні новини про: Мобілізація

У МОН заявили про зниження кількості вступників до аспірантури серед чоловіків
Без мобілізації «паде фронт», але підхід до людей потрібно змінювати, — Буданов
«Визначеність стимулює служити», — омбудсманка закликає до чітких термінів служби
Реклама
Читайте також:
новини
Великий металевий циліндр у Миколаєві встановили без погодження й чіткого сенсу: п'ять років «стояв десь у гаражі»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Юлія Лук’яненко
новини
У Фонді держмайна назвали нові строки продажу Миколаївського глиноземного заводу — до кінця року

Юлія Лук’яненко
новини
Дохід від ₴10 млн на рік: на Миколаївщині 656 великих бізнесменів

Світлана Іванченко
новини
У Південноукраїнську за рахунок бюджету оздоровлюватимуть ветеранів та військових у санаторіях

Юлія Лук’яненко
Останні новини про: Мобілізація

«Визначеність стимулює служити», — омбудсманка закликає до чітких термінів служби
Без мобілізації «паде фронт», але підхід до людей потрібно змінювати, — Буданов
У МОН заявили про зниження кількості вступників до аспірантури серед чоловіків

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Загиблим у центрі Миколаєва виявився 19-річний юнак: поліція розслідує самогубство

2 години тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні