На проспекті Богоявленському у Миколаєві ремонтують дорогу: можливе обмеження руху. Фото: КП «ЕЛУ Автодоріг»

У Миколаєві на проспекті Богоявленському розпочали ремонт дорожнього покриття, через що можливі тимчасові обмеження руху транспорту.

Про це 28 квітня повідомили у КП «ЕЛУ автодоріг».

Фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» виконуватимуть фрезерування аварійних ділянок та асфальтування покриття на проспекті Богоявленському від вулиці Космонавтів до Широкобальського мосту.

На підприємстві зазначили, що дорожні роботи триватимуть декілька днів, через що можливі обмеження руху.

Нагадаємо, що служба відновлення від початку року оголосила тендерів на ремонт миколаївських доріг на ₴4,8 млрд