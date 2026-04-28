 Ліквідація трьох дитсадків у Миколаєві під час війни: проблема без укриття.

Три дитячих садочки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

Дитсадок №128 у Миколаєві, які пропонують ліквідувати. Фото: oksagen.ua

Три дитячих садочки у Миколаєві, які під час війни перебувають у простої, пропонують ліквідувати. Там немає можливості облаштувати укриття, відповідно і вихованців там немає.

Про це стало відомо на засіданні комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Миколаївської міськради 28 квітня, пишуть «МикВісті».

Начальниця міського управління освіти Ганна Личко повідомила, що всього у Миколаєві є 73 дитсадки. У 44 відновили роботу офлайн: це 43 дитсадки та дошкільні групи у Миколаївській спецшколі. У них на вихованні перебуває 7 830 дітей.

Реклама

За словами Ганни Личко, місць в укриттях зараз достатньо для дітей. Але не у всіх дитсадках є можливість зробити укриття.

Пропонують закрити 3 дитсадки: №104, 128 та 138. Всі вони розташовані у колишніх житлових будинках без підвалів, відповідно вихованців там немає, і заклади перебувають у простої.

У дитсадку №104 (вул. Торгова, 59 у Корабельному районі), за словами Ганни Личко, потужність розрахована на 31 дитину. Але вихованців немає, оскільки відсутня можливість облаштувати укриття.

— Заклад перебуває на простої. Взагалі відсутнє підвальне приміщення, відповідно, не може бути і найпростішого укриття. Вихованці і не з'являться, — зазначила начальниця управління освіти.

Дитсадок №104. Скриншот з трансляції комісії

Крім того, пропонують ліквідувати дитсадок №128 по вул. Павла Скоропадського, 62-А. Він теж розміщений у декількох частинах колишнього житлового будинку. Розрахований був на 78 дітей.

— Це три будівлі, і вони абсолютно всі вимагають капітального ремонту. Тому що ще до війни, до 2018 року, розроблявся проєкт на капітальний ремонт. Але його не провели, — розповіла Ганна Личко.

У цьому дитсадку також немає укриття і можливості його зробити. Дитсадок сьогодні у простої.

Дитсадок №128. Скриншот з трансляції комісії

І ще один дитсадок — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Потужність закладу становить 26 дітей, тобто 2 групи. Як й інші заклади, там немає підвалу.

Дитсадок №138. Скриншот з трансляції комісії

Відповідно депутатам планують ліквідувати ці три дитсадки. Члени комісії погодили це. Голова комісії Ганна Норд нагадала, що на початку каденції депутати розглядали фінансування садочків і вартості перебування дітей у них.

— У цих закладах маленьких була шалена вартість перебування дітей, — зазначила голова комісії.

Депутат Олександр Мєдвєдєв щодо садочку №128 поцікавився, коли уклали плитку на території. Він наголосив, що вона має стан нової і нею потрібно розпорядитися «по-господарськи». Ганна Норд зауважила, що мова не йде про те, щоб знімати плитку. Але заклад можна передати, наприклад, прийомним сім'ям.

Ганна Личко підтвердила, що самі будівлі залишаються в управлінні освіти. Ліквідують саме заклади.

Нагадаємо, у Миколаєві збільшили кількість дитячих садочків, які працюють в очному режимі, до 43 закладів.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Реклама
