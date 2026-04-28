Три дитячих садочки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів
Новини Миколаєва
- Юлія Лук’яненко
12:44, 28 квітня, 2026
Три дитячих садочки у Миколаєві, які під час війни перебувають у простої, пропонують ліквідувати. Там немає можливості облаштувати укриття, відповідно і вихованців там немає.
Про це стало відомо на засіданні комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Миколаївської міськради 28 квітня, пишуть «МикВісті».
Начальниця міського управління освіти Ганна Личко повідомила, що всього у Миколаєві є 73 дитсадки. У 44 відновили роботу офлайн: це 43 дитсадки та дошкільні групи у Миколаївській спецшколі. У них на вихованні перебуває 7 830 дітей.
За словами Ганни Личко, місць в укриттях зараз достатньо для дітей. Але не у всіх дитсадках є можливість зробити укриття.
Пропонують закрити 3 дитсадки: №104, 128 та 138. Всі вони розташовані у колишніх житлових будинках без підвалів, відповідно вихованців там немає, і заклади перебувають у простої.
У дитсадку №104 (вул. Торгова, 59 у Корабельному районі), за словами Ганни Личко, потужність розрахована на 31 дитину. Але вихованців немає, оскільки відсутня можливість облаштувати укриття.
— Заклад перебуває на простої. Взагалі відсутнє підвальне приміщення, відповідно, не може бути і найпростішого укриття. Вихованці і не з'являться, — зазначила начальниця управління освіти.
Крім того, пропонують ліквідувати дитсадок №128 по вул. Павла Скоропадського, 62-А. Він теж розміщений у декількох частинах колишнього житлового будинку. Розрахований був на 78 дітей.
— Це три будівлі, і вони абсолютно всі вимагають капітального ремонту. Тому що ще до війни, до 2018 року, розроблявся проєкт на капітальний ремонт. Але його не провели, — розповіла Ганна Личко.
У цьому дитсадку також немає укриття і можливості його зробити. Дитсадок сьогодні у простої.
І ще один дитсадок — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Потужність закладу становить 26 дітей, тобто 2 групи. Як й інші заклади, там немає підвалу.
Відповідно депутатам планують ліквідувати ці три дитсадки. Члени комісії погодили це. Голова комісії Ганна Норд нагадала, що на початку каденції депутати розглядали фінансування садочків і вартості перебування дітей у них.
— У цих закладах маленьких була шалена вартість перебування дітей, — зазначила голова комісії.
Депутат Олександр Мєдвєдєв щодо садочку №128 поцікавився, коли уклали плитку на території. Він наголосив, що вона має стан нової і нею потрібно розпорядитися «по-господарськи». Ганна Норд зауважила, що мова не йде про те, щоб знімати плитку. Але заклад можна передати, наприклад, прийомним сім'ям.
Ганна Личко підтвердила, що самі будівлі залишаються в управлінні освіти. Ліквідують саме заклади.
Нагадаємо, у Миколаєві збільшили кількість дитячих садочків, які працюють в очному режимі, до 43 закладів.
Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.
