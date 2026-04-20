У школах України збудують 113 укриттів, з них 8 — на Миколаївщині

Одне з укриттів у Миколаєві. Архівне фото6 МикВісті

У 2026 році в Україні облаштують 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти в 22 областях, зокрема на Миколаївщині їх буде 8. На реалізацію проєкту уряд уже виділив майже п'ять мільярдів гривень субвенції.

Як повідомили у міністерстві освіти і науки, фінансування виділяли поетапно. Спочатку понад два мільярди гривень на реалізацію 30 проєктів — передусім у громадах із найвищими безпековими ризиками та у військових ліцеях. Ще 230 мільйонів гривень виділили на завершення 22 об’єктів, готовність яких перевищувала 60%.

У школах України збудують 113 укриттів. Інфографіка: Міністерство освіти та науки

Останнім рішенням уряд погодив фінансування ще 61 проєкту на понад 2,73 мільярди гривень. Серед них 29 об’єктів у громадах із високим рівнем безпекового ризику, 28 — із помірним або задовільним, один — у громаді з дуже високим рівнем ризику. Також кошти передбачені для завершення трьох проєктів, розпочатих минулого року.

Загалом цьогорічна субвенція охоплює будівництво та модернізацію 113 шкільних укриттів по всій країні. Проєкти відбирали через цифрові системи DREAM та АІКОМ. Серед ключових вимог — наявність проєктно-кошторисної документації, можливість завершення робіт у 2026 році, а також потреба у новому укритті або капітальній реконструкції наявного.

Після попереднього відбору обласні військові адміністрації додатково визначали пріоритетність об’єктів, а остаточний перелік затверджував уряд за поданням комісії міністрества.

Очікується, що будівництво укриттів дозволить тисячам учнів, зокрема й на Миколаївщині, навчатися очно або у змішаному форматі в безпечніших умовах. Роботи виконуватимуть територіальні громади в межах спільної зі Світовим банком програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Нагадаємо, що станом на початок 2026 року в Миколаївській області налічується 1774 укриття. За минулий рік їхня кількість зросла на 125 нових захисних споруд.