 Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву: цивільних громадян долучитися до навчання

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 17.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує цивільних громадян долучитися до навчання

  • 14:55, 15 травня, 2026

Миколаївський обласний Центр підготовки громадян до національного спротиву запрошує цивільних громадян долучитися до навчання у червні!

Плакат: Миколаївська ОВАПлакат: Миколаївська ОВА

Програма курсу охоплює 48 годин навчання з вкрай необхідних у наш час дисциплін, серед яких:

  • тактична підготовка;
  • стрілецька підготовка;
  • домедична допомога;
  • інженерна підготовка та мінна безпека;
  • військові технології та безпілотні системи;
  • психологічна підготовка;
  • топографія та орієнтування на місцевості;
  • звʼязок;
  • міжнародне гуманітарне право.

У Центрі багато часу приділяється практиці, тому ви зможете відчути себе справжнім оператором дрона через симулятор, навчитеся правильно та швидко накладати турнікет на пораненого у разі необхідності, а також безпечно поводитися зі зброєю.

Курс є абсолютно безоплатним, адже Центр працює за державною програмою.

Важливо: до навчання запрошуються лише цивільні особи віком від 18 років.

Навчальні заняття відбуваються у будні дні (понеділок/четвер) з 09:30 до 16:30 та тривають упродовж місяця.

Для реєстрації перейдіть за посиланням та заповніть невелику анкету: https://forms.gle/yRC8zoMVoLXsLqxG9

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни вдарили по авто волонтерів, які везли допомогу жителям Херсона: один чоловік втратив ногу
У МОЗ заявили про завершення відновлення інноваційного корпусу «Охматдиту»
Уряд дозволив усім жінкам без винятків виїжджати за кордон
Реклама
Читайте також:
новини
Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Аліна Квітко
новини
«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

Юлія Бойченко
новини
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Юлія Лук’яненко
новини
Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Юлія Лук’яненко
новини
«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Уряд дозволив усім жінкам без винятків виїжджати за кордон
У МОЗ заявили про завершення відновлення інноваційного корпусу «Охматдиту»
Росіяни вдарили по авто волонтерів, які везли допомогу жителям Херсона: один чоловік втратив ногу

Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

«Ливнівка забилася, дах протікає»: у Миколаєві затопило житло, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо будуть гроші

2 години тому

Британські волонтери везуть у Миколаїв автомобіль, щоб переобладнати його для евакуації поранених на фронті

Головне сьогодні