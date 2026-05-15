«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Начальник культури Миколаєва закликав містян відвідувати заходи в бібліотеках.

Начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров закликав містян частіше відвідувати бібліотеки та будинки культури, зазначивши, що сьогодні вони перетворилися на сучасні соціокультурні простори.

Про це він повідомив під час прямого ефіру у Facebook, у пʼятницю, 15 травня, пишуть «МикВісті».

— У вашому районі, в кожному районі міста є бібліотека, є будинок культури, є палац культури. Це дійсно осередки не такі, як ви, може, думаєте, якщо давно там не були. Наші бібліотеки — це вже не книгосховища, це соціокультурні центри, в яких проходять концерти, маса чудових заходів, — сказав Юрій Любаров.

Він додав, що вже на початку літа у бібліотеці Кропивницького проведуть традиційний фестиваль «Фішка» — фестиваль настільних ігор для любителів різних жанрів і тематик. А бібліотека імені Шури Кобера, за його словами, давно стала простором для дитячих гуртків, майстер-класів та інших творчих занять.

Нагадаємо, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у місті необхідно активніше розвивати культурне життя, проводити більше заходів для молоді та підтримувати виступи місцевих творчих колективів.

Раніше начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров заявляв, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році.

Зазначимо, що у прифронтовому Миколаєві управління культури міської ради з початку повномасштабного вторгнення відмовилося від проведення масштабних масових заходів. Начальник управління Юрій Любаров неодноразово пояснював, що організація загальноміських подій та встановлення великих декорацій наразі неможливі через безпекову ситуацію та обмеженість бюджету.

Зокрема рік тому, коли містян долучитися до відзначення Дня міста, яке проходило у форматі невеликих локальних заходів, він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

Також під час святкування Нового 2026 року Миколаїв вкотре залишився без головної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Редакція «МикВісті» звернулась до Юрія Любарова, однак він сказав, що вважає недоречним проводити великі масові заході в центрі міста.

Попри це у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації. Наприклад, один з таких пройшов у липні 2024 року у парку «Перемоги» — фестиваль «Музики та квітів», присвячений святу Івана Купала.

А вересні 2025 року у парку «Перемоги» відбувся триденний фестиваль Street music fest Mykolaiv, який організував депутат міськради Федір Панченко та музикант Володимир Алексєєв. Тоді подію відвідали сотні містян.