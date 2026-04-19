Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

У Миколаєві провели більше трьох тисяч заходів у 2026 році, фото: «МикВісті»

У 2026 році в Миколаєві вже відбулося понад три тисячі культурно-освітніх заходів.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, загалом провели близько 3400 заходів. Зокрема, організували 132 виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 27 вистав і концертів аматорських колективів, 82 вистави та концерти професійних колективів, а також близько 500 заходів інших форматів.

— Ці заходи різні — і великі, і невеликі — але вони відбуваються постійно. У Миколаєві культурне життя триває. Звісно, зараз це не масштабні події на центральних площах із тисячами глядачів, але життя не зупиняється, — зазначив Юрій Любаров.

Зазначимо, що у прифронтовому Миколаєві управління культури міської ради з початку повномасштабного вторгнення відмовилося від проведення масштабних масових заходів. Начальник управління Юрій Любаров неодноразово пояснював, що організація загальноміських подій та встановлення великих декорацій наразі неможливі через безпекову ситуацію та обмеженість бюджету.

Зокрема рік тому, коли містян долучитися до відзначення Дня міста, яке проходило у форматі невеликих локальних заходів, він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

Також під час святкування Нового 2026 року Миколаїв вкотре залишився без головної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Редакція «МикВісті» звернулась до Юрія Любарова, однак він сказав, що вважає недоречним проводити великі масові заході в центрі міста.

Попри це у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації. Наприклад, один з таких пройшов у липні 2024 року у парку «Перемоги» — фестиваль «Музики та квітів», присвячений святу Івана Купала.

А вересні 2025 року у парку «Перемоги» відбувся триденний фестиваль Street music fest Mykolaiv, який організував депутат міськради Федір Панченко та музикант Володимир Алексєєв. Тоді подію відвідали сотні містян.