У Миколаєві провели виїзне засідання Кабміну: які питання обговорювали

У Миколаєві провели виїзне засідання Кабміну, фото: Кабінет міністрів

У Миколаєві під час виїзного засідання Кабінету міністрів обговорили безпеку критичної інфраструктури південних регіонів, підготовку до зими, підтримку бізнесу та екологічні ризики, пов’язані зі шламосховищами Миколаївського глиноземного заводу.

Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Однією з головних тем стала підготовка до наступного опалювального сезону на тлі нової тактики російських атак дронами по об’єктах критичної інфраструктури.

За словами Юлії Свириденко, уряд доручив посилити захист систем водопостачання та очисних споруд, зокрема Миколаївського водогону.

«Ворог змінив тактику застосування дронів для атак на критичну інфраструктуру у південних областях. Маємо реагувати відповідно і забезпечити захист в рамках підготовки до наступної зими», — написала вона.

Водночас Віталій Кім додав, що під час засідання обговорили питання повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва. Зараз воно розташоване у Вінниці. Депутати обласної ради вважають, що доцільніше буде керувати ресурсами з річки саме на Миколаївщині.

Також учасники засідання обговорили проблему боргів теплокомуненерго перед «Нафтогазом». За даними уряду, за останні чотири роки заборгованість підприємств зросла з приблизно 60 мільярдів гривень до майже 150 мільярдів гривень. Кабмін доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах.

Окремо говорили про підтримку бізнесу у прифронтових регіонах. Йдеться про доступні кредити, гранти, державні гарантії та страхування воєнних ризиків для підприємців.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що під час засідання також порушили питання екологічної безпеки щодо шламосховищ Миколаївського глиноземного заводу. Ці обговорення лунали на тлі ситуації, яка виникла 26 квітня 2026 року: штормовий вітер почав розносити по околицях Миколаєва шлам зі шламосховищ заводу — відходи, які залишаються після переробки бокситів у глинозем. Увечері того ж дня у Миколаївській ОВА запевнили, що ситуацію на шламових полях МГЗ вдалося локалізувати.

Крім того, зазначив Віталій Кім, обговорили зміни механізму фінансування ремонту доріг у прифронтових областях. За його словами, уряд погодив новий підхід до фінансування місцевих доріг, що дозволить завершити роботи на евакуаційному маршруті «Херсон — Миколаїв», яким щодня користуються військові, швидкі та евакуаційний транспорт.

«Мінрозвитку та Мінекономіки доручено підготувати рішення для виділення додаткових 3,5 мільярда гривень на ремонти. Це, зокрема, дозволить завершити роботи на евакуаційному маршруті Херсон – Миколаїв, яким щодня рухаються швидкі, військовий та евакуаційний транспорт», — зазначив він.