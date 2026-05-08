На енергонезалежність університетів держава обіцяє виділити понад ₴1 млрд

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Чорноморський університет ім. Петра Могили, березень 2023 року. Архівне фото: МикВісті

Українські університети отримають державну підтримку для підготовки до зими та розвитку енергонезалежності. Уряд виділить на ці проєкти більше одного мільярду гривень.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти.

За словами очільниці уряду, головним пріоритетом є безперервне навчання та енергетична стійкість університетів. В Україні вже є приклади впровадження власної генерації електроенергії у вишах Дніпра, Запоріжжя та Львова, і цей досвід планують масштабувати.

Реклама

—Пріоритет — безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова, і ця робота має стати системною по всій країні. Домовилися, що для цього Уряд спрямує 1,1 мільярди гривень на проєкти енергонезалежності університетів, зокрема 100 мільйонів гривень — на розробку проєктно-кошторисної документації, — зазначила вона.

Міністерство освіти і науки разом із Мінрозвитку та Міненерго мають визначити, які проєкти є пріоритетними та готовими до реалізації.

— Безперервність освіти — це складова розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки навіть в умовах викликів повномасштабної війни, — підкреслила прем’єр-міністерка.

Раніше Віталій Кім заявив, що Миколаївська область з 2023 року побудувала 1 ГВт альтернативної енергетики. Тому додатково забезпечує електрикою й сусідні області.