 Миколаївщина за рахунок альтернативної енергетики забезпечує електрикою й інші області

Кім заявив, що Миколаївщина «годує» електрикою кілька регіонів

Миколаївська область з 2023 року побудувала 1 ГВт альтернативної енергетики. Тому додатково забезпечує електрикою й сусідні області.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час тематичної дискусії «Зима 2026-2027: якою вона буде для країни, громад, бізнесу», написало видання LB.ua.

Голова Миколаївської ОВА вважає, що за підготовку до зими відповідальна місцева влада. І вона, на думку Віталія Кіма, не забезпечила належну підготовку у західних регіонах.

— Міста не готувалися, особливо західні, ні до чого. Їм не прилітає, навіщо ж. Ми, мовляв, будемо реалізовувати економічні проєкти, працювати з переселенцями, готувати нові лікарні і школи. До нас релокувався бізнес, у нас плюс 30 % по податках... Дійсно, дуже багато залежить від ППО, від Сил оборони. Тисяча «шахедів» летить, їх збивають більш ніж 900, ефективність наша зростає. Та насправді жодних гарантій майбутнього дати неможливо. Тому що наша критична інфраструктура все одно б'ється. Вона ремонтується. Ремонтується терміново, але не капітально. І кожного дня є накопичувальний ефект по всій країні. Я «вангую», що атаки наступного разу підуть на захід, менш захищений, куди релокували бізнес. Тому що прифронтові вже захищені. Я збиваю, умовно, 90% того, що до мене летить, а західна область, буває, 10 чи 20 % приблизно, — зазначив Віталій Кім.

Крім того, він заявив, що Миколаївська область побудувала 1 ГВт альтернативної енергетики та годує нею інші регіони.

— Я не хотів відповідати на питання, хто що зробив і як хто підготовлений до опалювального сезону. Але доведеться. Миколаївщина віддає 4 з гаком ГВт електрики. Використовує 300 МВт. Так, атомна станція виробляє 3 ГВт, але ми побудували плюс 1 ГВт альтернативки. 189 МВт «вітру». Під час війни. Використовуємо 300, генеруємо 4 ГВт. І годуємо, думаю, ще три-чотири регіони, — сказав Віталій Кім.

Також, за його словами, в області є підключений на 95% енергетичний острів.

— У нас 40 МВт «критички», ми покриті генераторами удвічі. У нас підключений острів на 95%. Ми його вмикали тихенько, люди дивувалися, чому в нас є світло, чому в нас є тепло. У нас 91 підстанція теплова в облтеплоенерго, і 18 держава зараз додала, у нас 100 % покрите диверсифіковане опалення в області. Тобто дворазовий профіцит за багатьма параметрами. Ми газ закопали у 23 році, коли цього ще ніхто не планував. Така сама різниця в тарифах в облтепловодоканалі, яку треба компенсувати. Попри це, ми будуємо інфраструктуру, ділимося з іншими областями, яким важко. І я не газую на уряд, — заявив голова Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, у грудні 2025 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів».

Також він пояснив причини тривалих відключень електроенергії в області, попри наявність Південноукраїнської АЕС. За словами Віталія Кіма, Миколаївщина значну частину виробленої електроенергії передає іншим регіонам країни.

