Справа «Мідас»: ВАКС продовжив арешт ексміністра Галущенка

Герман Галущенко у залі суду. Фото: Суспільне

У середу, 15 квітня, Вищий антикорупційний суд України продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до справи «Мідас» щодо можливого розкрадання коштів НАЕК «Енергоатом».

Як повідомляє «Суспільне», суд залишив запобіжний захід без змін, Галущенко перебуватиме під вартою до 12 червня цього року. Розмір альтернативної застави також не змінили: 200 мільйонів гривень.

Прокурори наполягали на продовженні арешту, посилаючись на ризики того, що підозрюваний може переховуватися від слідства, впливати на свідків, знищити або спотворити докази, а також вчинити інші правопорушення.

Сторона захисту із цими аргументами не погоджується. Адвокати заявили, що розслідування, на їхню думку, затягується, а обвинувачення є безпідставними. Сам Герман Галущенко під час засідання зазначив, що справа нібито не містить реальних доказів, а матеріали слідства складаються переважно з дубльованих документів з інших томів провадження.

Затримання Галущенко

Зазначимо, що Герман Галущенко затримали 15 лютого під час спроби виїзду з України.

Як відомо, колишній міністр енергетики Герман Галущенко раніше очолював Міністерство юстиції та енергетики. Його відставку з посади міністра юстиціїпідтримала Верховна Рада 19 листопада, за що проголосували 323 народні депутати. Після голосування спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав постанову про звільнення.

Германа Галущенка відсторонили від виконання обов’язків через розслідування, пов’язане зі скандалом «плівки Міндіча» та масштабною корупцією в енергетичній сфері під назвою «Мідас».

НАБУ та САП провели операцію, у межах якої було здійснено понад 70 обшуків та зібрано понад 1000 годин аудіозаписів, зокрема за участю Германа Галущенка, колишніх урядовців і бізнесменів. На плівках ексміністра позначали як «Професор».

Корупційна схема включала легалізацію незаконно отриманих коштів і передачу їх колишньому віцепрем’єру та іншим посадовцям. Серед фігурантів справи були Дмитро Басов, Ігор Миронюк, Тимур Міндіч та інші. Водночас «Енергоатом» повідомив, що викриття корупції не вплинуло на стабільність роботи компанії. Після скандалу президент Володимир Зеленський виключив Германа Галущенка та іншого міністра з складу РНБО.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Позов подав його захист із вимогою скасувати нібито незаконне затримання.