 Ціна на електроенергію не зросте до жовтня

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Тарифи на світло залишили без змін до жовтня

Енергетика. Ілюстраційне фото: МикВісті

Кабінет Міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року. Це означає, що для населення зберігається чинний тариф на світло.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відтак українці й надалі сплачуватимуть 4,32 гривні за кіловат-годину. Для окремих категорій споживачів діятиме пільгова ціна — 2,64 гривні за кіловат-годину. Йдеться про домогосподарства з електроопаленням, а також будинки без газопостачання або централізованого теплопостачання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Продовження дії спеціальних обов’язків — це послідовна державна політика для підтримки людей в умовах воєнного часу для збереження їхнього добробуту та посилення енергетичної стійкості», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд також працює з учасниками ринку над підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, йдеться про накопичення ресурсів, відновлення генерації та створення резервів обладнання.

Розглядаються різні варіанти забезпечення потреб енергетики — від оперативних закупівель через Фонд підтримки енергетики до залучення обладнання міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголошувала, що українські підприємства мають до наступної зими збільшити рівень забезпечення себе електроенергією за рахунок власної генерації.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

