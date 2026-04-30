Тарифи на світло залишили без змін до жовтня

Кабінет Міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії до кінця жовтня 2026 року. Це означає, що для населення зберігається чинний тариф на світло.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відтак українці й надалі сплачуватимуть 4,32 гривні за кіловат-годину. Для окремих категорій споживачів діятиме пільгова ціна — 2,64 гривні за кіловат-годину. Йдеться про домогосподарства з електроопаленням, а також будинки без газопостачання або централізованого теплопостачання.

«Продовження дії спеціальних обов’язків — це послідовна державна політика для підтримки людей в умовах воєнного часу для збереження їхнього добробуту та посилення енергетичної стійкості», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд також працює з учасниками ринку над підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, йдеться про накопичення ресурсів, відновлення генерації та створення резервів обладнання.

Розглядаються різні варіанти забезпечення потреб енергетики — від оперативних закупівель через Фонд підтримки енергетики до залучення обладнання міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголошувала, що українські підприємства мають до наступної зими збільшити рівень забезпечення себе електроенергією за рахунок власної генерації.