Мер Миколаєва відмовився дати Федоровій та Куркуріній виступити на сесії міськради — ті влаштували скандал

Громадські активістки Анна Куркуріна на Світлана Федорова прийшли на сесію Миколаївської міської ради із закликом до депутатів не голосувати за ліквідацію дитячих садків. Мер не дав їм виступити, а попросив записуватись попередньо через офіційний сайт.

Про це повідомляють кореспонденти «МикВісті» із сесійної зали.

Сесія проходить традиційно у гібридному форматі: частина депутатів присутня у залі, інші — підключені онлайн. Перед початком засідання активістки звернулися до мера з проханням надати їм слово, однак отримали відмову. За словами міського голови, для виступу необхідно заздалегідь зареєструватися через офіційний сайт.

— Ми просимо журналістів зафіксувати факт, що ми, як представники громади, звернулися з проханням виступити, — звертається до медіа Світлана Федорова. — Якщо нам не надає мер слова, ми скажемо те, чому ми прийшли. На цій сесії зібрались ліквідувати дитячі садки, яких і так дуже не вистачає в Миколаєві. Ми просимо журналістів, громаду і тих депутатів, які ще мають совість і честь не голосувати за ліквідацію дитячих садків. За каденцію мера жодного дитячого садку за 10 років не було побудовано в місті Миколаєві.

Однак міський голова на це не реагував і продовжував спілкуватись із депутатами.

У сесійну залу вийшла Анна Куркуріна. Жінка підвищеним тоном почала звертатись до депутатів із закликом дати їй слово висловити свою думку.

— Мене місто чує. У мене пів мільйона підписників. Я зараз із цього бардаку вийду і поясню, чому ми тут. Дитячі садки збираються закрити. Ось голова міста нашого, мер, виносить на вашу думку закриття дитячих садків. Я як тренер, яка тренує дітей, яка дбає про Херсонську область, не вистачає садків. Миколаїв знають завдяки Анні Куркуріній. І я маю право сказати зараз свою думку, — сказала вона. — Ви бачите, як боїться мер, як боїться його всі прихильники, щоб ми виступали, — сказала Світлана Федорова. — Я не могу понять, хто із вас депутати? Рєбята, проголосуйте, щоб меня вислухали. Дайте нам слово, — викрикнула Анна Куркуріна.

Міський голова на ці заклики не відреагував і продовжив спілкування з депутатами. Пізніше він прокоментував ситуацію, зазначивши, що виступи мають відбуватися відповідно до встановленої процедури.

— Важко мені говорити, бо тут люди, які називають себе представниками громади, створюють не порядок, а якийсь… Тим більше, одна з них колишня депутатка обласної ради, — прокоментував мер Олександр Сєнкевич.

Ситуацію прокоментувала і депутатка Олена Кісельова.

— Те, що сьогодні лунає з їх вуст, і в принципі в деяких засобах масової інформації є місце, викривлено. Це дуже погано, бо місто Миколаїв на території по суті майже бойових дій, і роздмухуються проблеми там, де їх не існує. Але я так розумію, що спектакль завершений, квіти ми не надали, бо дійсно не була надана заява про участь. У мене особисто була пропозиція їх заслухати, але я зрозуміла, що концерт перемістився, — сказала Олена Кісельова

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацієюстоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни. Проти виступила і депутатка Тетяна Домбровська.

При цьому міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров назвав дане питання є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.