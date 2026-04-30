Після ліквідації садків управління коммайна Миколаєва вирішить, що робити з будівлями, — Личко

Долю будівель ліквідованих дитсадків вирішить управління коммайна, скриншот з YouTube

Після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Про це йшла мова під час засідання постійної депутатської комісії міськради Миколаєва з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, яке відбулось 28 квітня, повідомляють «МикВісті».

Як відомо, управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

На вході до дитсадка №128 навпроти Макдональдзу уже зняли вивіску, фото МикВісті

Відповідаючи на питання депутатів під час обговорення цього питання на комісії з коммайна, начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко сказала, що будівлі, де були ці садки, після їхньої ліквідації перейдуть до управління комунального майна, яке і буде вирішувати, яким чином їх використовувати.

— Майно поки що залишається закріпленим за управлінням освіти. А далі управління комунального майна як головний… буде спрямовувати далі, що буде відбуватися з цим коммайном. Щодо будівель, на сьогоднішній день вони закріплені за управлінням освіти, вони за нами будуть поки. А далі буде рішення прийматися комунальним майном спільно з депутатами, - сказала Ганна Личко.

Під час обговорення депутатка Олена Шапошнікова озвучила думку, що не варто ліквідовувати ці навчальні заклади, оскільки потім дуже важко їх відновлювати.

Реклама

— Тобто, в майбутньому ви не бачите перспектив для діточок там? Ми навіть не прогнозуємо, що у нас підвищиться народжуваність? Там такий район, може треба просто підтримати, але не руйнувати. Зруйнувати дуже просто, а відновити — це дуже багато коштів треба потім, - сказала депутатка.

На це голова комісії Дмитро Іванов сказав: «Немає сенсу використовувати усі садки, немає укриття, і ніхто туди не поведе дітей».

У підсумку, 5 з 6 депутатів-членів комісії підтримали рішення щодо необхідності ліквідації дитсадків. Один депутат утримався.

Раніше повідомлялось, що голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати.