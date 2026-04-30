Ексзаступниця мера Бугаєнко застерігає від ліквідації трьох дитсадків у Миколаєві: війна колись завершиться, а діти з'являться

Посадовиця часів управління мера Володимира Чайки з 1990 по 2008 рік займалась гуманітарними питаннями Миколаєва. Фото з персональної сторінки Таміли Бугаєнко у Facebook

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Таку думку вона висловила у коментарі «МикВісті».

З 1990 по 2008 роки посадовиця займалась гуманітарними питаннями у команді мера Володимира Чайки. Вона згадала, зокрема, що 20 років тому під час занепаду миколаївських заводів у Миколаєві виникла проблема із дитячими садками, які їм належали. Саме тоді частина закладів перейшла у комунальну власність і почала відновлювати роботу.

— «Чорноморський суднобудівний завод» тоді віддав у комунальну власність, «Океан». ЮТЗ лише дуже довго тримали, вони в останню чергу віддали. Власне вони спочатку їх закрили, а потім нам віддали. У центральному мікрорайоні, у спальному великому районі, жодного дитячого садка не було. І це як приклад вам говорю. Пройшов час, все почало налагоджуватися. Люди дітей почали більше народжувати. І в нас така була проблема років через п'ять після всіх закриттів, що взагалі дітей не було куди водити в дитячі садки. І почалась катастрофа. Ставали у черзі, люди нервували, чекали рік-два, щоб потрапити до цього дитячого садка. Ті дитячі садки, які не повернули, звичайно, порозкрадали, приватизували тощо, — розповідає вона.

До пропозиції про ліквідацію діючою владою Таміла Бугаєнко віднеслась скептично. Вона наголошує, що після війни демографічна ситуація зміниться.

— Зараз я не знаю, війна колись закінчиться. Частина людей повернуться, не боятимуться народжувати дітей. І діти з'являться у місті. Збудувати дитячий садок у найближчі 5-10 років, мені здається, просто немислимо. Я не знаю, як далі буде, бо все одно місто відродиться, а дитячих садків уже не буде, — додає вона.

На її думку, ситуацію з кожним дитсадком треба розглядати окремо. Вона допускає, що через відсутність укриття та дітей деякі заклади можуть тимчасово не працювати або бути законсервованими, однак наголошує: це не має означати втрату самих приміщень. Ексзаступниця вважає, що місто повинно зберегти будівлі дитсадків, не передавати їх під приватизацію і не залишати без охорони.

— Я б порадила вивчити ситуацію щодо кожного дитсадка. Не можна огульно вирішувати питання. Може, треба через те, що немає дітей, і тимчасово закрити, законсервувати, але в жодному разі приміщення сьогодні не здавати під пограбування, під приватизацію. Дитячі садки – це перший камінчик. Не можна – здавати приміщення під приватизацію, пограбування. Щоб не повторилася ситуація двадцятирічної давності, — запевнила Таміла Бугаєнко.

Варто нагадати, що останній дитячий садок у Миколаєві відкривав мер Юрій Гранатуров у жовтні 2014 року.

Ексмер Юрій Гранатуров перерізає стрічку на відкритті дитсадка у Миколаєві, жовтень 2014 року. Архівне фото МикВісті

Водночас вже дві поспіль каденції діючий міський голова Олександр Сєнкевич обіцяє містянам збудувати дитячий садок у мікрорайоні Північному. Однак проєкт і досі залишається існувати лише на папері. До того ж новий дитсадок був одним з передвиборчих обіцянок мера Миколаєва Олександра Сєнкевича у 2020 році, будівельні роботи анонсували на 2021 рік, але цього не відбулось.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Генерала Попеля у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацієюстоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.