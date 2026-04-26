Понад 4 тисячі заяв «зависли»: у Миколаєві хочуть зупинити прийом звернень на приватизацію землі
- Новини Миколаєва
- Альона Коханчук
13:51, 26 квітня, 2026
У Миколаїв накопичилося понад 4 тисячі заяв від громадян на безкоштовну приватизацію земельних ділянок, однак їх розгляд наразі фактично заблокований через дію воєнного стану.
Це питання обговорили під час засідання комісії з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності та гласності, повідомляють «МикВісті».
Члени комісії звернули увагу на те, що процедура прийому заяв продовжує діяти, хоча ухвалювати рішення щодо розпорядження землею в умовах воєнного стану заборонено..
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Голова комісії Олена Кісельова наголосила, що така ситуація створює зайве навантаження на систему та вводить людей в оману.
— Навіщо ми відкриваємо двері для подання заяви, якщо законодавство нам каже, що відносно цього ви не маєте права приймати рішення, — зазначила вона.
За її словами, доцільно тимчасово призупинити прийом нових заяв до завершення воєнного стану, щоб уникнути зайвої бюрократії та марних очікувань громадян.
— Можливо треба внести ту технологічну правку і адміністративну процедуру, що припинена до кінця військового стану. Не приймати нові заяви. Таким чином ми не будемо ганяти людей на пустоблудство. Люди подають заяву для чогось. В ЦНАПі її приймають, оброблюють, пишеться висновок. Потім вони складаються в коробку, — додала Олена Кісельова.
Головний архітектор міста Євген Поляков пояснив, що чинне законодавство дозволяє офіційно призупиняти розгляд звернень. Водночас, попри консультації, Центр надання адміністративних послуг продовжує приймати заяви, які надалі передаються на розгляд у встановленому порядку.
У підсумку комісія рекомендувала департаменту архітектури та містобудування разом із Центром надання адміністративних послуг узгодити дії та тимчасово припинити прийом нових заяв, чітко інформуючи громадян про причини такого рішення.
Щодо вже поданих понад 4 тисяч звернень, їх пропонують винести на розгляд сесії міської ради та ухвалити єдине рішення — повідомити заявників про призупинення розгляду до завершення воєнного стану.
Раніше повідомлялося, що у Департаменті архітектури та містобудування Миколаєва накопичилось 713 заяв від громадян, які хочуть отримати по 10 соток землі.
Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що реорганізоване управління земельних ресурсів, яке приєднали до Департаменту архітектури та містобудування працює набагато ефективніше, ніж останні вісім років.
25 квітня 2024 року депутати Миколаївської міської ради реорганізували управління земельних ресурсів, приєднавши його до департаменту архітектури та містобудування. Водночас проєкт рішення «Про оптимізацію структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає створення комісії, яка займатиметься реорганізацією управління земельних ресурсів.
Також варто зазначити, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
