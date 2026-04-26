Миколаївський зоопарк святкує 125-річчя: як війна вплинула на життя тварин

Миколаївський зоопарк, квітень 2026 року. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

У неділю, 26 квітня, Миколаївський зоопарк відзначає своє 125-річчя. За чотири роки повномасштабної війни зоопарк двічі потрапляв під російські обстріли. Крім того, зараз зоопарк має обмежене фінансування і частину витрат покриває самостійно. Попри це, заклад зберігає свою колекцію тварин та готується до нового сезону.

Про це пишуть «МикВісті».

Миколаївський зоопарк — єдиний в Україні, який є членом Всесвітньої асоціації зоопарків і акваріумів. Офіційною датою його відкриття вважається 26 квітня 1901 року, тож він є одним із найстаріших зоопарків України. Заснував його тодішній міський голова Микола Леонтович, який відкрив для відвідувачів власну колекцію тварин.

До ювілею зоопарку у травні заплановано низку заходів. Зокрема, 24 травня для дітей організують безплатний вхід і святкову програму. Також 22 травня в Українському театрі драми та музичної комедії відбудеться урочистий вечір.

Директор зоопарку Володимир Топчий розповідає, що попри війну та складні умови вдалося зберегти і тварин, і колектив, хоча кількість відвідувачів значно зменшилась.

— Людей стало на 50% менше, ніж було до війни. Якщо раніше у нас було 320 тисяч на місяць, то минулого року — 150 тисяч. Водночас ми самостійно заробили 28 мільйонів гривень за минулий рік. І головне — ми зберегли колекцію тварин і колектив, адже найважливіше — це люди. Без людей нічого не буде. Люди — це головне, — розповів Володимир Топчий.

За його словами, фінансова ситуація залишається складною. Минулого року на утримання зоопарку витратили 90 мільйонів гривень, із яких тільки 53 мільйони — бюджетні кошти, а решту довелося покривати за рахунок власних надходжень і допомоги партнерів.

— Не питайте, чому в мене заплакані очі. Бюджет — складний. Минулого року лише на утримання зоопарку витратили 90 мільйонів гривень, з яких 53 мільйони гривень — бюджетні кошти, решту довелося заробляти самостійно. Цього року ситуація ще складніша: з урахуванням цін додали ще 3 мільйони на корми, але лише за електроенергію за минулий місяць заплатили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Що буде далі — важко прогнозувати. Зараз зоопарк значною мірою існує завдяки бюджетній підтримці, а також допомозі європейських партнерів. Ми досі поступово використовуємо кошти, зібрані ще у 2022 році. Якби їх не було, складно сказати, як би склалася ситуація. Але, як то кажуть, очі бояться — руки роблять, — розповідає директор.

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

Наразі у зоопарку працює близько 170 людей. Заклад має статус критичної інфраструктури, тому деякі працівники заброньовані. Водночас майже 12 співробітників перебувають на фронті. Троє людей загинули.

Попри війну, зоопарк продовжує оновлювати колекцію тварин та брати участь в обмінах з іншими зоопарками. Минулого року привезли нових тварин, а цього року вже є поповнення.

— Минулого року ми привезли капібар. Для них потрібно, щоб уночі було +18. А поки ночі дуже холодні, тому ми їх не випускаємо. Якщо дозволить погода, тоді випустимо. Поки вони перебувають у приміщенні разом із тапірами. Ми боїмося, щоб тварини не застудилися. Цього року у нас народилися кенгуру. Також народилися чотири пуми. Приблизно за тиждень поїдемо до Одеси, щоб забрати самку верблюда, яка там народилася. Ми раніше передавали туди самця для розмноження, і тепер забираємо тварину, — говорить Володимир Топчий.

До нового сезону в зоопарку проводять господарську роботу: прибирають територію, чистять басейни та відновлюють інфраструктуру. Зазначимо, що у квітні зоопарк звернувся до містян із проханням допомогти прибрати великі ставки від мулу. На заклик відгукнулися Наркологічний центр «Друге дихання» та Центр реінтеграції бездомних осіб.

— Несподівано довелося чистити басейн. Зараз його вже наповнюємо водою. Менш як рік тому його вже чистили, але взимку утворився лід, а вода у нас не хлорована, зі свердловини. Під льодом вона зіпсувалася, тому довелося все зливати та чистити заново. На це пішов майже місяць. Зараз уже відкрили засувки та почали наповнювати басейн водою, — каже Володимир Топчий.

Окремою проблемою залишається стан зелених насаджень. Через зміну клімату та тривалу спеку частину дерев доводиться спилювати.

— На жаль, гине парк. Протягом чотирьох років ми втратили велику кількість дерев. Цього року вже підрахували — доведеться знести понад 30 беріз. Причина — сильна спека. Чотири роки поспіль дуже високі температури, і берези цього не витримують. Навіть полив не допомагає. Така ситуація не лише в зоопарку, а й у місті загалом. Фактично майже всі берези в зоопарку загинули, — зазначив він.

Володимир Топчий додав, що разом із березами у зоопарку гинуть і хвойні дерева. Він також каже, що блакитні ялини на центральній алеї, теж з часом доведеться прибрати через зміну клімату та відсутність дощів, тому їх замінюватимуть більш стійкими видами.

Також у зоопарку відновили роботу музею, який має кілька тисяч експонатів тварин. За словами Володимира Топчого, його включили до складу музею Старофлотських казарм, фактично зробивши філією.

— Музей унікальний, адже жоден зоопарк в Україні не має такого. Кілька років тому вдалося зробити його частиною колекції музею Старофлотських казарм. Фактично зараз він є його філією. Музей створювався ще у 1987 році. У 2022 році він був розібраний. Цей музей я створив сам, — поділився директор зоопарку.

До ювілею для працівників підготували спеціальну відзнаку — «Зірка Миколаївського зоопарку». Її вручатимуть співробітникам зі стажем не менше 15 років. Загалом виготовили 75 таких нагород. Крім цього, в зоопарку діють інші відзнаки, зокрема орден Леонтовича та пам’ятна нагорода до 120-річчя. Минулого року колектив також відзначили за участь в обороні міста.

Фоторепортаж

